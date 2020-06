Amazon koopt ontwikkelaar zelfrijdende auto's Zoox YV

26 juni 2020

16u21

Bron: ANP 0 Auto De Amerikaanse onlinewinkelketen Amazon koopt de ontwikkelaar van zelfsturende auto’s Zoox. Dat bedrijf uit Californië werkt aan een autonoom sturende elektrische auto die specifiek is bedoeld voor taxidiensten.

Met de overname zet Amazon mogelijk in op een eigen taxidienst. Kenners houden er ook rekening mee dat het techconcern de kosten voor het bezorgen van onlineaankopen omlaag wil brengen met behulp van Zoox’ technologie.

Welk bedrag de webwinkelgigant voor Zoox neertelt, is niet bekendgemaakt. Verschillende media, waaronder Financial Times, spreken van een overnamebedrag van ruim 1 miljard dollar (zo’n 892 miljoen euro). Zoox werd in 2014 opgericht en heeft zo’n duizend werknemers.