Amateur-uitvinder hangt motor van straaljager in oude BMW HR

18 oktober 2018

10u05

Bron: Youtube 0 Auto Een Russische amateur-uitvinder is op het geniale idee gekomen om de motor van een MIG-23 jachtvliegtuig, een Russische straaljager, in een oude BMW te hangen. Dat levert niet alleen spectaculaire beelden op: het ‘monster’ rijdt nog ook.

Igor Negoda gebruikte voor zijn experiment een TS-21-turbinemotor. In een oude garage monteerde hij de startmotor van de grotere motor van een MIG-23. Die bommenwerper uit het tijdperk van de Sovjet-Unie haalde in de lucht een topsnelheid van 2600 km/u. Negoda maakte filmpjes van zijn experiment en plaatste die op Youtube. Af en toe moest hij de brandblusser bovenhalen, maar het leverde duidelijk ook veel plezier op.

Hij slaagde er niet in de beoogde 100 km/u te halen. In de steegjes rond zijn werkplaats bereikte hij een snelheid van 54 km/u, op een afgelegen gebied kon hij die nog opdrijven naar 87 km/u. Een van de conclusies van de test, was dat de motor veel brandstof verbruikte. De gekke Rus belooft zijn experimenten verder te zetten. We houden u op de hoogte.

Meer video’s van Igor Negoda vind je op dit Youtube-kanaal.

