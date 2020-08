Alweer een Dodge Ram, berucht pick-uptype al eerder betrokken bij horrorcrash mvdb - lb

03 augustus 2020

08u32

Bron: Eigen berichtgeving 46 Houthalen-Helchteren De spookrijder (64) die zondagavond op de Grote Baan De spookrijder (64) die zondagavond op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren een complete ravage aanrichtte met acht gewonden waarvan een persoon in levensgevaar, reed in een Dodge Ram. Een pick-uptruck die stilaan een beruchte reputatie meedraagt. Experts hekelen het dodend vermogen van pick-ups en hun dramatische impact bij aanrijdingen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In november 2019 had een Fransman (22) in een Renault Twingo geen schijn van kans toen hij verpletterd werd door een Dodge Ram op de E40 in Mannekensvere (Middelkerke). De twintiger uit Nieuwpoort had gedronken en had de pick-up geleend van een vriend. Hij zette het na de horrorcrash op een lopen.

Enkele maanden eerder, in mei 2019, ramde een Dodge Ram in Koksijde twee auto’s tijdens een foutgelopen inhaalmanoeuvre waarbij een vrouw (76) zwaargewond raakte. Ook deze bestuurder (26) had gedronken en reed te snel, maar de Veurnse politierechter sprak hem vrij voor het ongeval. Hij kreeg een rijverbod voor sturen onder invloed. De twee tegenpartijen gingen in beroep.

Na de horrorcrash in Mannekensvere laaide de discussie over pick-uptrucks weer op, terwijl de vorige nog maar amper was gaan liggen. In oktober 2019 liet Charlotte Gysel (18) het leven toen ze in haar Fiat 500 stond te wachten aan de rode lichten en frontaal werd aangereden door een pick-upbestuurder met 2,39 promille.

31.000 pick-ups op Vlaamse wegen

Begin dit jaar reden ongeveer 31.000 pick-ups rond op Vlaamse wegen. Ze worden als lichte vrachtwagen belast, maar hebben in veel gevallen toch vijf zitplaatsen. Vooral het show-element van deze ‘cowboywagens’ speelt mee. Experts oordelen dat er op onze wegen geen plaats is voor deze vervuilende krachtpatsers, en al zeker niet in de bebouwde kom. “Door hun gewicht en vormgeving is hun impact bij aanrijdingen dramatisch. Kinderen worden op de schouders of zelfs het hoofd geraakt. Het dodend vermogen van zulke wagens ligt drie keer hoger dan dat van een personenwagens”, stelde mobiliteitsprof Dirk Lauwers (UGent en UA). “Het beleid moet de aankoop van pick-ups ontraden. Dat kan door het fiscaal voordeel voor te behouden voor professionals alleen.”

Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) wil het oneigenlijke gebruik van pick-uptrucks inperken, maar van een verbod kan volgens hem geen sprake zijn, zei hij in februari. “Ik denk dat mensen nog altijd de vrijheid moeten hebben om zich de auto aan te schaffen die ze willen, om de reden die zij willen. Als mensen daarmee willen rijden om - ik zeg maar iets - een jetski naar de zee te sleuren of als statussymbool of wat dan ook, dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Men mag dat gerust doen. Maar dan is er geen reden om daar een fiscaal voordeel aan toe te kennen.” Ook is overleg nodig met andere gewesten.

Als mensen daarmee willen rijden om - ik zeg maar iets - een jetski naar de zee te sleuren of als statussymbool of wat dan ook, dan heb ik daar geen enkel probleem mee Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) in februari

Van de auto-industrie zelf valt geen kentering te verwachten. Amerikaanse constructeurs GM en Ford zetten zwaar in op pick-ups, ten nadele van de gezinswagen - die aan populariteit inboet. Experts verwachten dat tegen 2021 84% van GM’s verkoop in de VS uit pick-ups en SUV’s zal bestaan. Bij Ford zou dat 90% en bij Fiat-Chrysler zelfs 97% zijn. Grote modellen leveren meer geld op, iets wat beleggers toejuichen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.