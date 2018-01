Als een feniks uit zijn as: de nieuwe Alpine A110 is het hoogtepunt van het autojaar GETEST: 5 redenen waarom dit stel wielen zijn geld waard is Joost Bolle

Natuurlijk is 58.000 euro veel geld. Maar tegelijk ook zeer redelijk als je in ruil ervoor een Alpine A110 krijgt. Wat een fantastisch ding! Wat een genot voor liefhebbers van echt autorijden! Wat een goed idee van Renault om het legendarische merk wakker te kietelen! Van iedere meter ermee genoten. Nog meer op de openbare weg -rustig- dan op circuit -scheurend. Vijf redenen waarom dit stel wielen zijn geld waard is.

