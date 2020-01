Alles wat je moet weten over de nieuwe Seat Leon Kristof Winckelmans - www.fangio.be

29 januari 2020

09u56

Bron: www.fangio.be 0 Auto Gisteravond heeft Seat het doek gehaald van zijn vierde Leon-generatie. Net als zijn voorgangers teert de middenklasser ook nu weer op de oerdegelijke bouwstenen van de Volkswagen Golf, al wordt het geheel wel afgewerkt met een toefje zuiders temperament.

Je had natuurlijk geen glazen bol nodig om te kunnen raden dat de nieuwe Seat Leon op de gekende MQB Evo-basis van de nieuwe Volkswagen Golf, Skoda Octavia en de toekomstige Audi A3 zou rusten. Dat betekent dat de Leon (en Leon ST, die van meet af aan beschikbaar is) er zowat 9 centimeter langer op is geworden, waarvan 5 centimeter zich tussen de assen bevindt. Ook het opgefriste exterieur, dat met de doorlopende lichtband achteraan en de wat bollere motorkap een aantal trekken van de Tarraco overneemt, ligt helemaal in de lijn der verwachtingen. Het verleent de nieuwe Leon niettemin een zekere Spaanse flair, zeker in combinatie met de vuurrode lakkleur van het model op de persplaatjes.

Binnenin kiest de Leon – net als de Golf, alweer – voor minimalisme, getuige de gedigitaliseerde cockpit die komaf maakt met het gros van de fysieke bedieningsknoppen. Het centrale multimediascherm met diameter van 8,25 of 10,25 inch is, anders dan bij Volkswagen, niet ‘vastgelijmd’ aan de digitale tellerpartij, maar krijgt een eigen stekje bovenop de boordplank. Seat propageert de nieuwe Leon ook als de meest geconnecteerde en meest veilige auto die het ooit heeft gebouwd, de constructeur verwijst daarvoor naar een aantal nieuwe rijhulpsystemen (waaronder een adaptieve snelheidsregelaar die anticipeert op bochten en kruispunten) en de inmiddels zowat obligate smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto.

Ook als plug-in hybride

Onder de vernieuwde schulp van de best verkochte Seat aller tijden – 2,2 miljoen stuks, alstublieft – schuilt zoals verwacht een hele waaier aan klassieke én alternatieve motorisaties. Naast de gekende 1.0 TSI-turbobenzine met 90 of 110 pk, de 1.5 TSI met 130 of 150 pk en de 2.0 TSI met 190 paarden zijn ook de diesels nog steeds van de partij, met keuze uit een 2.0 TDI die 115 of 150 pk levert. Ook CNG-rijders worden op hun wenken bediend, voor hen komt er een aardgasversie van de 1.5 TSI met 130 pk.

Voor het grootste nieuws moeten we echter bij de nieuwe eTSI-mild hybrids zijn, die het verbruik van de 1.0 en 1.5 TSI verder drukken via een geïntegreerde starter-generator en een 48V-boordcircuit. Nog interessanter – zeker voor fiscaalbewuste leasingrijders – wordt de gloednieuwe ‘eHybrid’ plug-in hybride, die de 1.4 TSI aan een bijkomende elektromotor en een 13 kWh grote batterij paart om tot 60 kilometer op elektrokracht af te leggen.

De nieuwe Seat Leon wordt in april al op de Belgische markt verwacht, op de sportieve Cupra-variant is het daarentegen nog wachten tot Volkswagen het doek van de Golf GTI heeft gehaald.