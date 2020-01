Alles komt terug, zelfs de DeLorean uit ‘Back to the future’ Kristof Winckelmans - www.fangio.be

24 januari 2020

15u43

Bron: www.fangio.be 1 Auto Groot nieuws voor de cinefielen onder ons, want de wereldberoemde DeLorean DMC-12, de rijdende tijdmachine uit de filmtrilogie ‘Back to the Future’, gaat opnieuw in productie. Voor echt, deze keer. Hopen we.

Het gerucht over een remake van de originele DeLorean DMC-12 is ongeveer zo oud als de straat, maar sinds het stemmen van de zogeheten ‘Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act’ (die het voor fabrikanten mogelijk maakt om 325 auto’s per jaar te bouwen zonder aan de strenge veiligheidseisen te voldoen, nvdr) in 2015 zijn de zaken wel in een stroomversnelling gekomen. Naar goede Amerikaanse traditie moest er wel nog een rechtszaak aan te pas komen vooraleer de National Highway Traffic Safety Administration de spelregels op papier zette, waardoor de aangekondigde verrijzenis van de DeLorean DMC-12 meermaals werd uitgesteld. Toch zal het lange wachten uiteindelijk worden beloond, want huidig vice-president James Espey heeft zopas laten verstaan dat er wel degelijk een gelimiteerde oplage van de gevleugelde cultauto op komst is.

De aangekondigde remake van de DMC-12 – waarvan vandaag naar schatting zo’n 6.500 van de 9.000 geproduceerde exemplaren ‘overleven’ – zal herbouwd worden met een mix van oude en nieuwe onderdelen, al wordt de originele 2,9 liter PRV-motor van 130 pk allicht vervangen door een nieuwe (en misschien zelfs elektrische) krachtbron, zo’n 300 à 350 pk sterk. Bijgevolg krijgen ook het onderstel en de remmen een aanzienlijke upgrade mee, exact zoals het een moderne tijdreiziger betaamt.

DeLorean Motor Company hoopt de productie over een jaar te kunnen opstarten, nadien zouden er elke week 1 à 2 wagens uit het atelier moeten rollen. A rato van zo’n 100.000 euro per stuk...