Alle Premier League voetballers binnenkort terug naar de rijschool? Redactie

22 november 2019

11u05

Bron: www.fangio.be 1 Auto Voetballers en blitse bolides, ze lijken voor elkaar gemaakt … al eindigt zo’n huwelijk geregeld in brokken. Letterlijk dan. Het vluchtmisdrijf van Gent-speler Laurent Depoitre deze week is het zoveelste voorval in een rij ongevallen en snelheidsovertredingen van profvoetballers. In Engeland willen ze zelfs ingrijpen.

Ook aan de overkant van het Kanaal wordt geregeld bericht over verkeersongevallen, rijverboden of dronken ritjes van profvoetballers. Jonge spelers – sowieso onervaren bestuurders – die met hun eerste loon een Porsche, Lamborghini of Ferrari kopen en hem vervolgens in de muur parkeren omdat zo’n bolide nu eenmaal anders reageert dan pakweg een Ford Fiesta of een Toyota Yaris, het komt er meer dan geregeld voor.

Daarnaast is er ook een psychologische factor. Topsporters zouden verslaafd zijn aan de adrenalinerush die je krijgt wanneer bijvoorbeeld een vol stadion je naam scandeert na een goal. En snelheid zou een gelijkaardige sensatie veroorzaken.

Toen het aantal ongevallen met profvoetballers flink steeg, besliste Spencer Hidge, de oprichter van een onderneming in Engeland die voetballers naast het veld begeleidt, om in actie te schieten. Hij deed zijn verhaal in het Britse magazine Autocar.

“Meer optimisme dan rijtalent”

Het resultaat? Op het circuit van Millbrook, bij Londen, worden rijcursussen exclusief voor profvoetballers georganiseerd. De bedoeling is natuurlijk om de vaardigheden aan te leren die nodig zijn om een wagen met een vermogen van een paar honderd pk te besturen. De cursus is natuurlijk vrijwillig, al lijkt een algemene opfrisbeurt voor de hele competitie geen slecht idee.

“Onlangs kwam er een speler met een gloednieuwe BMW M5 langs. Hij gaf alle signalen die bij een jonge bestuurder horen: weinig inzicht, agressief rijgedrag, weinig finesse en meer optimisme dan rijtalent”, vertelt hij. En deze speler was niet de enige die op deze manier achter het stuur kruipt. Voetballers vormen nu eenmaal en risicogroep wegens de hierboven vermelde argumenten.

De spelers leren dan ook met de juiste mindset achter het stuur te kruipen. “En die is vergelijkbaar met vaardigheden die voetballers op het terrein nodig hebben: controle, bewustzijn van de situatie, planning, observatie en evenwicht.”

Of zoals een van de instructeurs het zegt: “Ze leren de wagen te zien als een deel van hun lichaam, dat ze kunnen begrijpen en controleren. Niet als een verlengstuk van hun ego.”