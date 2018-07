Alle modellen van dit automerk hebben zelfherstellende verf Erik Kouwenhoven

01 juli 2018

06u42

Bron: AD.nl 4 Auto Sportwagenmerk Panoz haalt niet dagelijks de krantenkoppen, maar nu hebben ze een nieuwtje: alle producten zijn vanaf heden voorzien van zelfhelende verf.

Het gaat hier niet om een marketingplan om de interesse in het merk nieuw leven in te blazen. Het Amerikaanse bedrijf is een partnerschap aangegaan met de firma Feynlab, die ervoor zorgt dat alle nieuwe auto worden voorzien van een speciale coating van geheugenpolymeer. Dit keert na beschadiging door een kras, steenslag of schuurplek terug in zijn oorspronkelijke vorm. Het volstaat om de verfkant in de zon te zetten of kort een haardroger op de beschadigde plek te houden.

Het instapmodel van de Panoz-familie is de Esperante Spyder, geprijsd vanaf159.000 dollar (ongeveer 135.800 euro). In 2014 werd een 25-jarig jubileum-exemplaar onthuld, dat te koop is vanaf 181.320 dollar ( ongeveer 154.900 euro).

Zowel deze speciale editie als de standaard Esperante Spyder hebben een koolstofvezel/aluminium carrosserie en een chassis van aluminium. Omdat Panoz zijn klanten unieke auto's wil bieden, is een aantal V8-aandrijflijnpakketten verkrijgbaar, met vermogens variërend van 430 tot 800 pk.