Alle 660.000 bedrijfswagens elektrisch vanaf 2023? Het kan, maar dan moeten er 100.000 laadpalen bijkomen Hoe haalbaar is plan van informateur Magnette om alleen nog e-wagens fiscaal aftrekbaar te maken? Philippe Ghysens en Sven Ponsaerts

26 november 2019

18u36 15 Auto Als het van informateur Paul Magnette afhangt, zijn bedrijfswagens op diesel en benzine binnen drie jaar ten dode opgeschreven. Zijn voorstel: maak enkel nog elektrische auto’s fiscaal aftrekbaar. Nu zijn benzine- en dieselwagens met een lage CO2-uitstoot voor bedrijven nog tot 100 procent aftrekbaar. Is het voorstel van Magnette echter wel realistisch?

Over de juiste startdatum moet nog onderhandeld worden maar mogelijk zou de nieuwe regeling al vanaf 2023 ingaan. Voor bedrijven zouden dan auto’s met een verbrandingsmotor niet meer fiscaal interessant zijn. Nu zijn 12.000 van alle 660.000 bedrijfs- en salariswagens aangedreven door elektriciteit.

Zullen de nodige (geschikte) e-wagens er tijdig zijn?

“Een omschakeling vanaf 2023 – binnen drie jaar dus – is kort dag”, meent Frank Van Gool, directeur van de beroepsfederatie van leasemaatschappijen Renta. “Momenteel is het aantal aangeboden elektrische leasewagens nog vrij beperkt. Het gaat slechts om 20 tot 25 modellen, grotendeels uit het hogere segment.” Daar is Avere, de federatie van de elektromobiliteit, het niet helemaal mee eens. “Voor een kleine markt als de Belgische is het een absoluut realistisch plan”, zegt voorzitter Jochen De Smet. “De volgende jaren komen er een honderdtal nieuwe modellen op de markt en bovendien gaat de productie van die wagens toenemen. Het aanbod zal dus voldoende groot zijn.”

Kan ons elektriciteitsnet al die e-wagens aan?

