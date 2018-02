Alarmerend: amper een op de vier kinderen correct vastgeklikt in auto (en zo doe je het wel goed) FT

20 februari 2018

06u57

Bron: Vias 8 Auto Amper 23 procent van de kinderen zit veilig vastgegespt in de auto. Liefst een op de tien draagt nooit een gordel. Dat blijkt uit een grootschalige enquête bij Vias Institute. Elk jaar krijgen zo'n 5.000 (groot)ouders daarvoor een boete.

Vias ging bij meer dan duizend kinderen in ons land na of en hoe ze vastgeklikt in de auto zitten. De cijfers zijn alarmerend: slechts een op de vier (23 procent) wordt correct vervoerd en zit in een autostoel aangepast aan lengte en gewicht. De helft van die kinderen zit wel in het juiste zitje, maar is niet vastgeklikt zoals dat hoort.

Misschien wel het opvallendste cijfer: 13 procent droeg helemaal geen veiligheidsgordel. Nochtans is het verkeersreglement duidelijk: kinderen jonger dan 18 en kleiner dan 1.35 meter moeten vervoerd worden in een geschikt kinderbeveiligingssysteem - lees: Maxi-Cosi's, autostoelen en verhogingskussens. Gebeurt dat niet, dan begaat de bestuurder een overtreding van derde graad. Sinds vijf jaar betaal je voor dergelijke inbreuk een hogere boete dan voorheen, of 174 euro. In 2016 werden nog 4.940 pv's uitgeschreven.

Tijdsgebrek

Automobilisten geven verschillende redenen aan voor hun fouten. Vooral onoplettendheid en tijdsgebrek blijken de boosdoeners. En dan zijn er nog de excuses dat het kind zichzelf heeft vastgemaakt of geen gordel om wilde, net als de onwetendheid die er heerst over hoe men het zitje correct in de auto installeert. Vooral die centraal op de achterbank worden vaker fouter gebruikt dan die op de passagierszetel.

Blijkt ook nog dat vooral grootouders het goede voorbeeld geven: alle kinderen die tijdens het onderzoek vervoerd werden door opa of oma, bleken correct vastgeklikt.

Tot slot: nog zeven tips

Beveiligingssystemen verminderen het risico op een dodelijk letsel met 70 procent bij baby's, met 55 procent bij kinderen tussen 1 en 4 jaar oud. Vias pleit daarom voor meer sensibilisering, een duidelijkere handleiding met symbolen en strengere politiecontroles. Kijk ook naar onderstaande tips:

* Informeer je tijdig over welk zitje geschikt is voor jouw kind

* Lees voor installatie altijd de handleiding

* Zorg ervoor dat het zitje in de juiste richting geplaatst wordt. Voor baby's is dat tegen de rijrichting in

* Zorg ervoor dat de gordel altijd het juiste traject volgt. Hij mag niet gedraaid zijn en zeker niet te los zitten (maximaal een dikke centimeter speling)

* Een ISOFIX-systeem is het veiligst en makkelijker te installeren

* Klik je kind niet enkel bij lange trajecten vast

* Controleer dubbel voor vertrek