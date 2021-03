Al vanaf 12.000 euro: dit zijn de beste goedkope SUV’s

HLN Drive“SUV” is het modewoord in de autosector. Haast elk merk heeft er een aantal in zijn gamma opgenomen. Maar welke modellen scoren het hoogst qua prijs-kwaliteitverhouding? HLN Drive doorzocht de verschillende catalogi.

Kia Stonic (vanaf 19.390 euro)

De speelse wagen van Kia ontleent zijn naam aan de woorden “Speedy” en “Tonic”. Het is dan ook een speelse auto met een prikkelende driecilindermotor en een enthousiaste besturing. Zijn opvallende kleurtjes, personalisatiemogelijkheden zoals een contrasterend dak en vrolijke accenten maken de Kia Stonic dan weer geschikt voor hippe stadsvogels.

Citroën C4 (vanaf 19.723 euro)

De nagelnieuwe Citroën C4 is één van de meest bekeken wagens op HLN Drive. Het model behoudt enkele typische kenmerken van het Franse merk, zoals de karakteristieke airbumps langs de zijkant, maar is ook vernieuwend via de knappe coupé-daklijn. Weet trouwens dat je voor net iets meer dan 30.000 euro ook voor de volledig elektrische versie van dit model kan kiezen.

Dacia Duster (vanaf 12.790 euro)

In een artikel over goedkope SUV’s kan de Dacia Duster niet ontbreken. Het model is één van de meest gunstig geprijsde in zijn categorie. Bovendien kan de Duster meer dan je op het eerste zicht zou denken. Zijn interieur kreeg een update, via de optionele vierwielaandrijving kan je in de modder spelen en het model is ook praktisch ingericht.

Renault Captur (vanaf 21.250 euro)

De Captur (zie foto bovenaan) is al jaren één van de populairste wagens in zijn segment. Hij heeft veel persoonlijkheid en biedt met benzine-, plug-in- en LPG-varianten veel verschillende opties onder de motorkap aan. Bovendien is het nieuwste model wat groter dan het vorige, wat de kleine Captur des te praktischer maakt.

Ford Puma (vanaf 20.900)

De Ford Puma wordt alom geprezen. Hij rijdt vlot en beschikt over heel wat praktische features. Zo kan je de hoezen van de zetels nemen om ze af te wassen en krijgt de reeds grote koffer een afsluitbaar, waterdicht compartiment van zo’n 80 liter. Ideaal voor vuile laarzen en dergelijke. Het is duidelijk dat de Ford de kaart van de jonge gezinnen trekt.

Suzuki Vitara (vanaf 23.099 euro)

De Suzuki Vitara staat al sinds 1988 in de catalogus van de Japanse autobouwer. Toch kijkt het model ook naar de toekomst: zijn mild hybride aandrijflijn drukt het verbruik en zorgt bovendien voor vlotte rijprestaties. Vierwielaandrijving zorgt er tot slot voor dat de Vitara ook in de modder zijn plan kan trekken.

Toyota C-HR (vanaf 28.960 euro)

Je koopt de Toyota C-HR vooral voor zijn alom geprezen hybridemotor. Niet alleen blinkt die vaak uit in verbruikstesten, de robuuste architectuur zorgt er ook voor dat je zelden of nooit bij je garagist zal moeten langsgaan met een probleem. Sportief is de Toyota niet echt, opvallen doet hij des te meer.

SsangYong Korando (vanaf 20.990 euro)

SsangYong is een wat miskend merk in ons land, maar de Korando is zeker een wagen die zijn plaats verdient in het Belgische autolandschap. Prijs-kwaliteit zit hij immers puik in elkaar, met een schappelijke basisprijs en heel wat verschillende afwerkingsniveau’s om de wagen naar jouw voorkeur uit te rusten.

Hyundai Kona (vanaf 18.799 euro)

Kleine SUV’s scoren altijd, zeker wanneer ze zo veelzijdig zijn als de Kona. Enkel een plug-in hybride versie ontbreekt (als we de minder populaire alternatieven als CNG en waterstof even buiten beschouwing laten). Dan kan je spreken van een vrij compleet aanbod, een kameleon die van kleur verandert naargelang jouw rijprofiel. Noteer wel dat de elektrische versie buiten ons budget van 30.000 euro valt.

Mazda CX-30 (vanaf 26.390 euro)

Met de CX-30 bouwt Mazda een modebewuste SUV-coupé. Opvallender is echter de motor die Mazda in dit model legt. We zullen de technische details achterwege laten, maar deze SkyActiv X-benzinemotor loopt ongeveer als een diesel. De brandstof wordt dus niet tot ontploffing gebracht met een vonkje, maar onder druk. En dat zorgt voor betere verbruikscijfers.

