Al 700 pre-orders voor eerste volelektrische Porsche in België

09 september 2019

17u07

Invoerder D'Ieteren Auto heeft in België al 700 pre-orders ontvangen voor de Taycan, de eerste volelektrische auto van de Duitse sportwagenbouwer Porsche. De auto werd vorige week woensdag voorgesteld, de productie is vandaag officieel opgestart. Dat heeft Belga vandaag vernomen bij de invoerder.

De Taycan positioneert zich ergens tussen de klassieke 911 en de vierdeurs Panamera. In ons land ligt de basisprijs voor de 'Taycan Turbo' op om en bij de 158.000 euro, die voor de 'Taycan Turbo S' op bijna 192.000 euro. Wereldwijd ontving Porsche al 30.000 pre-orders voor de auto.

De Taycan Turbo heeft een vermogen van 680 pk, waarmee de sprint tot 100 kilometer per uur afgelegd kan worden in 3,2 seconden. Het rijbereik van de wagen bedraagt zowat 450 kilometer. De Taycan Turbo S is nog krachtiger, met een vermogen van 761 pk, goed voor een acceleratie van 0 tot 100 kilometer per uur in 2,8 seconden. Het rijbereik van de krachtigere auto is iets beperkter, met zowat 412 kilometer.

Porsche investeert tegen 2022 zes miljard euro in elektromobiliteit en heeft daarvoor 1.500 nieuwe medewerkers ingezet. De volledige fabriek in Zuffenhausen is de voorbije maanden voor de Taycan uit- en omgebouwd. Het momenteel best verkopende model van Porsche, de “kleine” SUV Macan, zal tegen 2022 ook een elektrische variant krijgen.

