Al 105.646 auto's minder verkocht in ons land: alleen Porsche gaat in dit rampjaar niet uit de bocht

En zeggen dat 2020 voor de autosector zo goed begonnen was. Niet alleen mocht het 98ste Autosalon ruim een half miljoen bezoekers verwelkomen, met 51.840 nieuw ingeschreven personenwagens scoorde januari 2020 beter dan januari 2019. Bovendien werd 2019 uiteindelijk afgeklopt als het op één na beste jaar ooit. Kortom: de autodealers wreven zich al gulzig in de handen. Maar vervolgens doemde dat verdomde virus op en mocht de hoop op een goed autojaar de vuilnisbak in. Zeker toen vanaf 18 maart ook de showrooms van de dealers verboden terrein werden, ging de autoverkoop in vrije val. Met april - de piek van de eerste coronagolf - als absoluut dieptepunt. In heel België werden tijdens die maand welgeteld 5.297 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat zijn er 90,1% minder dan in april 2019, toen nog 53.498 nieuwkomers geregistreerd werden.