Acteur Erik Goossens wil af van BMW... omdat hij BMW-rijders haat Kristof Winckelmans - www.fangio.be

21 januari 2020

16u48

Bron: www.fangio.be 0 Auto ‘De BMW-rijder’, het is één van de meest hardnekkige stereotypes die je op onze Belgische wegen kunt terugvinden. BMW-bestuurders zijn asociaal en agressief, hebben lak aan verkeersregels (richtingaanwijzers, iemand?) en snijden andere weggebruikers voortdurend de pas af. Niet onze woorden voor alle duidelijkheid, wel die van acteur-zanger (en BMW-rijder, nota bene) Erik Goossens. De Leopold 3-frontman postte zelfs een ‘afscheidsbrief’ op LinkedIn, waarin hij uitlegt waarom hij zich niet langer in een BMW wil verplaatsen.

‘Zeg me waarmee je rijdt, en ik zeg je wie je bent.’ Het lijkt een boutade, toch zijn psychologen het er roerend over eens dat een auto bijzonder veel prijsgeeft over de man of vrouw die achter het stuur zit. Ook acteur Erik Goossens is duidelijk niet vies van een veralgemening, nu hij op LinkedIn heeft aangekondigd dat hij een hekel heeft aan (bijna) alle BMW-rijders.

Goossens, die zelf een BMW op de oprit heeft staan, heeft zelfs beslist om zijn auto van de hand te doen, “tenzij massale reacties van sympathieke BMW-rijders hem alsnog op andere gedachten kunnen brengen”.