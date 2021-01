Achtervolging op Tesla is ingezet: grote maar ook nieuwe autobouwers komen met elektrische modellen

In 2020 vonden 499.550 Tesla’s hun weg naar de consument. Daarmee haalde de fabriek van Elon Musk bijna zijn opgelegde doel van het produceren van 500.000 auto’s in een jaar tijd. Analisten fluiten bewonderend tussen de tanden. Dit jaar wordt de ‘Gigafactory’ van Tesla in Grünheide, nabij de Duitse hoofdstad Berlijn, in gebruik genomen, waar op termijn nog eens 500.000 auto’s per jaar worden geproduceerd. Ook in Austin Texas rollen er straks nieuwe Tesla’s van de band. In totaal zal Musk dan vier productielijnen hebben, met ook vestigingen in Fremont (Californië) en het Chinese Shanghai.