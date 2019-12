Accuproblemen door nachtvorst: zo kun je voorkomen dat auto niet start HAA

02 december 2019

11u54

Bron: Belga, Touring 1 Auto Het kwik dook afgelopen nacht onder nul, en dat liet zich voelen op de weg vanochtend. Mobiliteitsclub VAB noteerde tussen 7 en 8 uur zowat 20 procent meer oproepen dan op een gemiddelde maandagochtend. Het ging voornamelijk om ongevallen met blikschade en batterijproblemen.

Door de lage zon, de mist en een ijslaagje dat ontdooide, lag het wegdek er deze ochtend gevaarlijk glad bij. Tot 9 uur zag VAB 30 procent meer ongevallen ten opzichte van een gemiddelde maandagochtend. Het ging daarbij vooral om ongevallen met blikschade en batterijproblemen, zegt Joni Junes, VAB-woordvoerder.

Dat bevestigt ook Danny Smagghe van Touring. Daar zagen ze 15 procent meer oproepen. Vooral startproblemen kwamen frequenter voor, omdat auto's vaak het hele weekend hebben stilgestaan, legt Smagghe uit.



De mobiliteitsorganisatie helpt jaarlijks meer dan 85.000 weggebruikers met batterijpech. Veel accu’s zijn te zwak en hebben onvoldoende reserves om bij koud weer de motor te starten.

Dit kan je doen om batterijproblemen te voorkomen:

- Je voertuig bij vriesweer warm houden, is een eerste goede stap. Parkeer de wagen binnen of leg een deken over de motorkap.

- Zet bij het starten van de wagen alle lichten en energieverbruikers uit (zoals ventilatie, achterruitverwarming, radio, zetelverwarming, en ruitenwissers).

- Ontkoppel bij het starten, zodat de batterij de minste weerstand ondervindt.

- Hou in het achterhoofd dat de gemiddelde levensduur van een batterij zo’n 5 à 6 jaar is. Misschien is de accu aan vervanging toe.