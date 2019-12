Accu's van elektrische auto’s verliezen jaarlijks 2,3 procent van hun capaciteit Erik Kouwenhoven

21 december 2019

06u46

Bron: AD.nl

EV-batterijen (batterijen voor elektrische auto's) verliezen gemiddeld 2,3 procent van hun capaciteit per jaar, zo blijkt uit de gegevens van een bedrijf dat het capaciteitsverlies heeft berekend van de accu's van 6.300 elektrische auto's.

Het verlies loopt in het slechtste geval op tot 4,5 procent per jaar. Dat gebeurt vooral bij auto's die regelmatig gebruikmaken van zogeheten snelladers, die vooral langs snelwegen staan. Dat concludeert het bedrijf Geotab, een Canadese specialist in software voor wagenparkbeheer.

Het bedrijf kwam tot een gemiddeld capaciteitsverlies van gemiddeld 2,3 procent per jaar. Sommige auto’s, vooral de meer recente modellen, verliezen echter minder dan 1 procent per jaar. De beste strategie om je batterij gezond te houden, is volgens Geotab door ze te laden met wisselstroom en ze tussen de 20 en de 80 procent houden.

Hitte

Volgens het bedrijf is niet koude de grootste vijand van het rijbereik, maar juist hitte. Die doet lithiumcellen sneller verouderen. In warme streken loopt de levensduur sneller terug dan bij EV's die vooral opereren in een gematigd of koud klimaat. Datzelfde geldt voor auto’s die regelmatig worden opgeladen aan een krachtige snellader.

De verschillen qua automerk zijn niet groot, maar uit het onderzoek bleek wel dat de accu's van Nissan het snelst teruglopen qua capaciteit en die van Tesla het minst snel. Klik hier voor een index waar je per model kan kijken hoeveel de accu jaarlijks aan capaciteit verliest.