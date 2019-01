Aantal ingeschreven elektrische wagens stijgt plots naar 2 procent SPS

10 januari 2019

Het aandeel puur elektrische wagens in het totaal aantal inschrijvingen is in december gestegen naar bijna 2 procent. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister voor Energie Lydia Peeters (Open Vld).

Het marktaandeel zuiver elektrische wagens schommelde van januari 2017 tot augustus 2018 rond 0,6 procent. Sinds september tekent zich een forse groei af, tot 1,94 procent marktaandeel in december 2018. De Vlaamse doelstelling voor 2020 bedraagt 7,5 procent.

Mobiliteitsorganisatie VAB en Renta, de vereniging van leasingbedrijven, hebben geen onmiddellijke verklaring voor de stijging in september. Volgens het kabinet Peeters is een mogelijke oorzaak te vinden in het uitbreidende aanbod van modellen met een grotere actieradius.

Het departement Omgeving lanceerde deze week de campagne 'Van Euh naar Aha', om het wagenpark verder te vergroenen. De campagne informeert over onder meer het marktaanbod, de milieu-impact en de actieradius. Er is ook nog steeds een premie van maximaal vierduizend euro per elektrisch voertuig. Omdat het budget in 2018 niet uitgeput raakte, wordt de premie dit jaar niet afgebouwd zoals voorzien.

"Het aanbod van de autoconstructeurs zal nog moeten groeien, maar de omschakeling naar elektrische voertuigen zet zich steeds meer door", zegt Lydia Peeters, de nieuwe minister van Energie. "Daarnaast zit de uitrol van de laadinfrastructuur op schema, met vandaag meer dan 2.600 publieke laadpunten. Tegen 2020 willen we de kaap van 5.000 ronden.”