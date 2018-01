Aantal garagebedrijven in twintig jaar tijd gedaald van 6.000 tot 1.800 Redactie

09u51

Bron: belga 2 thinkstock

In twintig jaar tijd is het aantal garagehouders gedaald van bijna 6.000 tot nog zowat 1.800. Dat meldt de VRT vanochtend. Door schaalvergroting en professionalisering kunnen de bedrijven rendabeler zijn. Maar de werkgelegenheid in de sector van de autobedrijven is niet afgenomen, klinkt het bij sectorfederatie Traxio.

De sector heeft in België momenteel zelfs bijna 3.000 vacatures. "De sector is in volle verandering en heeft nood aan goed opgeleide mensen met nieuwe competenties", zegt Traxio-woordvoerder Philippe Decrock. Het gaat daarbij om uiteenlopende beroepen, van onderhoudsmecanicien tot autoverkoper.