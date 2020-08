Aanraken touchscreen auto is onderweg verboden volgens Duitse rechtbank Erik Kouwenhoven

05 augustus 2020

20u52 0 Auto Een Duitser heeft een boete gekregen van 200 euro plus een rijverbod omdat hij tijdens het rijden de centrale touchscreen van zijn Tesla Model 3 bediende. De man ging in beroep, maar zonder succes. De uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben.

De Duitser was bezig om de instellingen van zijn ruitenwissers te veranderen, toen hij van de weg raakte en met zijn auto enkele bomen raakte. Gelukkig raakte niemand gewond bij het ongeval. Wel kreeg de man een boete plus een rijontzegging van een maand wegens “het bedienen van een elektronisch apparaat tijdens het rijden”.

Het Oberlandesgericht in Karlsruhe oordeelde dat de boete terecht was. Volgens de rechterlijke uitspraak is een permanent geïnstalleerd touchscreen ook een elektronisch apparaat, zelfs als daarop zaken als de intervalsnelheid van de ruitenwisser kan worden aangepast. Het probleem van dit vonnis is dat bijna alle moderne auto’s zijn voorzien van steeds grotere touchscreens die een groot aantal bedieningsfuncties overnemen, van het volume van de radio tot verlichting en stoelverwarming of airconditioning.



Autofabrikanten hebben nog niet gereageerd op de uitspraak, maar als deze zaak maatgevend is voor de manier waarop aanraakschermen in auto's worden gezien, heeft de auto-industrie een behoorlijke uitdaging, aangezien de techniek van de spraakcommando's en andere bedieningsvarianten nog niet goed genoeg is om knoppen en touchscreens te vervangen.



De gedetailleerde uitspraak van de Duitse rechter vind je hier.