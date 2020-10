Aandeel elektrische wagens dit jaar verdrievoudigd in Europa ADN

12 oktober 2020

10u17

Bron: Belga 0 Auto Elektrische wagens hebben in Europa hun aandeel in de eerste helft van dit jaar verdrievoudigd tegenover de eerste helft van 2019. Reden: de strengere uitstootnormen voor nieuwe wagens die sinds dit jaar van kracht zijn. Dat blijkt maandag uit cijfers van de Europese milieukoepel Transport & Environment.

In de eerste helft van dit jaar stootte een nieuwe wagen gemiddeld 111,2 gram CO2 per kilometer uit. Dat is 9,2 procent minder dan vorig jaar. Het is voor het eerst sinds 2016 dat de CO2-uitstoot van nieuwe wagens gedaald is in Europa.

Sinds dit jaar gelden er dan ook strengere Europese uitstootnormen: zo mogen nieuw ingeschreven auto's niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Die strengere normen hebben autobouwers gedwongen om te investeren in elektrische modellen. En dat werpt nu zijn vruchten af, volgens de Europese milieukoepel.



Het aandeel van de elektrische wagens zal ook het komende jaar nog stijgen, maar de organisatie vreest dat het aandeel zal stagneren. "Volgend jaar zal een op de zeven verkochte wagens in Europa een elektrisch model zijn", klinkt het bij directeur Julia Poliscanova. "Maar zonder nieuwe ambitieuze Europa milieudoelstellingen, zal het aandeel vanaf 2022 niet verder stijgen, vrees ik.”

