Aandeel Aston Martin schiet bijna 20% omhoog… maar waarom?

05 december 2019

14u09

Bron: www.fangio.be

Op de beurs van Londen is het aandeel van Aston Martin, dat de voorbije maanden flinke klappen heeft gekregen, vanmorgen met meer dan 18 procent vooruit gegaan. Aanleiding van de plotse beursklim is het gerucht dat de Canadese miljardair Lawrence Stroll, vader van F1-piloot Lance, samen met een consortium van investeerders ‘een aanzienlijk belang’ wil nemen in de Britse sportwagenfabrikant.

Lawrence Stroll is niet alleen de man die fortuin maakte met merken als Ralph Lauren, Pierre Cardin en Tommy Hilfiger, de miljardair zou ook één van de meest waardevolle privécollecties van klassieke Ferrari’s ter wereld bezitten. Nu blijkt dat ook de bolides van het spartelende Aston Martin, dat al zijn hoop op de DBX SUV heeft gevestigd om zijn financiën weer op orde te krijgen, erg hoog aangeschreven staan bij de Canadese zakenman. Al zou de interesse om zich samen met een aantal andere liefhebbers/investeerders (schrappen wat niet past) in te kopen bij de Britse autobouwer, ook gewoon ingelepeld kunnen zijn door de lage beurskoers en het enorme opwaartse potentieel.

Sinds de beursgang van Aston Martin in oktober 2018 verloor het aandeel meer dan 60 procent van zijn waarde, waardoor het bedrijf voor bijna 3 miljard aan beurswaarde in rook zag opgaan.