97ste ‘klein’ Autosalon mikt op meer dan 400.000 bezoekers mvdb

18 januari 2019

10u13

Bron: Belga 0 Auto In Brussels Expo is de 97ste Autosalon vanochtend van start gegaan voor pers en genodigden. Het ‘kleine’ autosalon opent morgen vanaf morgen de deuren voor het grote publiek. Organisator Febiac mikt op 400.000 tot 450.000 bezoekers.

Deze editie gaat het - zoals traditioneel in de onpare jaren - om een salon voor personenwagens, gemotoriseerde tweewielers en lichte bedrijfsvoertuigen, een zogenaamd ‘klein’ autosalon.

Hoewel heel wat buitenlandse autosalons het al een tijd steeds moeilijker krijgen om automerken present te laten tekenen, gaat de Brussels Motor Show er prat op dat “alle belangrijke spelers aanwezig zijn” in Brussels Expo. “Voor heel wat automerken is de periode rond het salon goed voor maar liefst 20 procent van hun jaaromzet”, zegt salondirecteur Pierre Lalmand. “Commercieel gesproken zet het salon van Brussel doorgaans de toon voor het jaar dat erop volgt.”

De editie 2019 van het autosalon van Brussel vindt voor het grote publiek plaats van zaterdag 19 januari tot zondag 27 januari. De personenwagens en bedrijfsvoertuigen palmen zeven Paleizen van Brussels Expo in, waaronder Paleis 1, dat volledig is gewijd aan de Dream Cars-tentoonstelling. Die tentoonstelling duurt voor het eerst even lang als het salon zelf.

De gemotoriseerde tweewielers zijn te bewonderen in Paleizen 8 en 9, terwijl koetswerkbouwers en andere specialisten in de inrichting van bedrijfsvoertuigen hun klanten ontvangen in Paleis 12. De tijdelijke expo #WeAreMobility, die (nieuwe) mobiliteitsoplossingen belicht, neemt vier dagen lang (18 tot en met 21 januari) Paleis 10 in beslag.

Vanaf zaterdag 19 tot zondag 27 januari is het salon elke dag toegankelijk van 10.30 tot 19.00 uur. Ook zijn er twee nocturnes tot 22 uur gepland op maandag 21 en vrijdag 25 januari.

Een standaardticket kost 15 euro. Het Dream Cars-Paleis kost 5 euro extra, maar is gratis toegankelijk voor alle bezoekers die op 22, 23 en 24 januari naar Brussel komen, op voorwaarde dat ze hun toegangsticket ‘Bonus Pack’ vooraf aangekocht hebben via het online platform.

DAB+

Op de persdag is ook de officiële aftrap gegeven voor de Europese Elektronische Communicatie Code (EECC): alle nieuwe auto’s in Europa zullen binnen twee jaar standaard uitgerust worden met een ontvanger voor digitale etherradio (DAB+), de opvolger van FM. De Europese lidstaten hebben twee jaar de tijd om de code in nationale wetgeving om te zetten. “Europa geeft een stevig signaal. In Vlaanderen zijn we klaar”, zegt Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld). Vandaag luistert een op de vijf Vlamingen digitaal naar de radio.