7 x feiten en fabels over elektrisch rijden

26 november 2019

09u00 0 Auto De Vlaamse regering besliste vorige maand om de premie voor elektrische wagens af te schaffen omdat er te weinig elektrische wagens voor privégebruik aangekocht worden. Een spijtige zaak volgens automobielfederatie Febiac, want de opmars van elektrisch rijden is pas begonnen. Toch heersen er nog veel twijfels en onzekerheden rond elektrische en hybride wagens. Daarom zetten wij de 7 meest voorkomende fabels en feiten op een rijtje.

1. Je kan geen lange afstanden rijden met een elektrische wagen.

Je kan zeker wel lange afstanden rijden met een elektrische wagen. Bij een hybride wagen kan je nog altijd switchen naar de benzinemotor. De afstand die je kan afleggen met enkel elektrische energie hangt af van het type hybride, al blijft dit wel beperkt tot kortere afstanden. De nieuwste modellen All-Electric kunnen daarentegen al afstanden afleggen tot 500 km. Voor de dagelijkse ritten van en naar het werk, de school en de supermarkt heb je dus meer dan voldoende met een hybride, zoals de Ford Plug-In Hybrid, of een All-Electric – inclusief files!

2. De batterij kan snel ontvlammen bij een ongeval

Helemaal niet. Wanneer je een ongeval hebt met een elektrische wagen wordt de batterij automatisch uitgeschakeld. Verschillende tests tonen aan dat een elektrische wagen niet gevaarlijker is dan een wagen met een verbrandingsmotor.

3. Elektrisch rijden is duur

Ja, in aankoop is een elektrische wagen nog altijd duurder dan een gewone wagen. Maar je bespaart wel heel wat op alle bijkomende kosten. Elektrisch laden duurt dan wel wat langer dan tanken, het is wél stukken goedkoper. Ook in onderhoud is een elektrische wagen veel goedkoper, simpelweg omdat die veel minder onderhoud nodig heeft. Verder ben je zeker nog tot 2020 vrijgesteld van belasting op inverkeerstelling (BIV) of verkeersbelasting.

4. Laden duurt lang en kan niet overal

Het opladen van je elektrische wagen kan op verschillende manieren. Enerzijds is er het regeneratief remmen, waarbij de energie die normaal gezien verloren gaat bij het remmen wordt opgevangen om de batterij op te laden, bijvoorbeeld bij de Ford Mondeo Hybrid. Daarnaast zijn er verschillende plug-in opties voor de Plug-In Hybrid en All-Electric modellen. Met een gewoon 230V-stopcontact kom je al een heel eind, maar dat gaat inderdaad traag. Daarnaast kan je ook een wall box laten plaatsen waarmee je thuis sneller kan opladen. Ben je onderweg? Dan vind je op steeds meer plaatsen openbare laadpalen die nog sneller laden. Vertrek je op reis met een elektrische wagen? Check dan vooraf waar je je wagen kan opladen onderweg. Of gebruik de FordPass Connect App, daarmee vind je meteen de dichtstbijzijnde laadpalen.

5. De levensduur van de batterij is beperkt

De meeste fabrikanten bieden tegenwoordig een garantie van 8 jaar. De batterij van een conventionele wagen heeft een gemiddelde levensduur van 5 jaar. Het is wel zo dat de batterij van een elektrische wagen een stuk duurder is in aankoop. Maar misschien zorgt het principe van vraag en aanbod voor een prijsdaling op termijn.

6. Er bestaan geen elektrische wagens voor grote gezinnen

Bij een elektrische wagen denk je aan de sportieve types van Tesla of aan kleine stadswagentjes. Niet geschikt voor een gezin met 3 kinderen, denk je dan. Maar er komen steeds meer modellen op de markt die een groter doelpubliek aanspreken. Zo is de Ford Mondeo Hybrid een veelzijdige gezinswagen met een grote koffer en de nodige aandacht voor de veiligheid en het comfort van al je gezinsleden, en zal de Explorer PHEV mogelijkheid geven tot 7 zitplaatsen.

7. Elektrisch rijden is niet zo duurzaam als we denken

Waar en niet waar. Een elektrische wagen is tot nog toe niet volledig C02-neutraal. Bij de productie en recyclage komt er CO2 vrij en ook om te laden moet er elektriciteit opgewekt worden. Laden is wél duurzaam als je thuis zonnepanelen hebt en je die energie voor je wagen gebruikt. Alles samengeteld komt productie, recyclage en regulier laden neer op ongeveer 9 ton CO2 over de hele levensduur van de wagen, tegenover 22 ton bij een wagen met een verbrandingsmotor. Toch een immens verschil! Daarnaast stoot een elektrische wagen bij het rijden zelf geen schadelijke stoffen uit, wat van een wagen met een diesel- of benzinemotor niet kan gezegd worden.

Hebben we je vooroordelen over elektrisch rijden uit de wereld geholpen? Of wil je meer te weten komen over de verschillende types van elektrische wagens? Neem dan zeker een kijkje op www.nl.ford.be