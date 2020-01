4 zaken waar je op moet letten als je een nieuwe bedrijfswagen kiest redactie

08 januari 2020

14u44 0 Auto Nog nooit was de bedrijfswagen zo populair, meldde De Tijd vanochtend. Belgische bedrijven schreven vorig jaar een recordaantal van 315.557 nieuwe auto’s in, bijna zeven procent meer dan in 2018. De bedrijfswagen is dus een blijver, maar hoe maak je een slimme keuze? Laurent Mélignon van leasingmaatschappij Arval beantwoordt vier vragen die je je moet stellen als je een nieuwe (bedrijfs)wagen kiest.

Een diesel, een benzine of een elektrische wagen?

Als je minder dan 100 km per dag rijdt dan is een elektrische wagen een goede optie. Als je laadpunten op het werk hebt tenmiste, want op kantoor opladen is veel goedkoper dan via een publieke laadpaal of bij je thuis.



Ben je vaak op de baan of moet je dagelijks lange afstanden afleggen om op je werkplek te geraken, dan kies je nog altijd beter voor een dieselwagen. Doe je vaak korte afstanden of heb je een laadpaal thuis of op het werk, kies dan voor benzine of hybride. “Waar drie jaar geleden nog 85% van de bestellingen bij Arval dieselwagens waren, kiest nu 64% voor de bestuurders voor een dieselwagen, 29,4% voor benzine, 4,5% voor hybride wagens (gewone en plug in), 1,9% elektrisch en 0,3% CNG (compressed natural gas).”

Doe je veel korte verplaatsingen of doe je eerder lange afstanden?

Enkel een bedrijfswagen kiezen op basis van het aantal kilometer dat je per jaar rijdt, is te kort door de bocht. Denk zeker ook na over het type verplaatsingen dat je maakt. Enkel korte verplaatsingen, meerdere korte verplaatsingen per dag of lange verplaatsingen bepalen welk type wagen je best kiest.



AIs je auto zwaarder is, dan verbruikt die sowieso meer. Toegang tot laadmogelijkheden is ook een belangrijke, want een plug-in hybride kan uiteraard ook op benzine rijden, maar verbruikt dan veel meer dan een gewone benzinemotor. Wil je snel weten wat je best kiest op basis van je mobiliteitsbehoeftes, dan kan je hier de test doen.”

Een monovolume of toch beter een klein stadsmodel als auto?

De Belg heeft nog altijd graag een grote auto op zijn oprit staan. “De kracht van de motor is de laatste jaren wel kleiner geworden, omdat kleine motoren ook minder verbruiken”, zegt Mélignon. “Mijn tip: schat zelf in welke grootte van wagen het beste past bij je gezinssituatie, je hobby’s, het aantal kinderen dat je hebt en of je met de wagen op reis wil gaan. Vergelijk daarom verschillende modellen.”

Altijd de wagen of soms ook een leasefiets?

De Belg gebruikt niet alleen meer de bedrijfswagen voor alle verplaatsingen. Vraag eens bij je baas of je via een cafetariaplan een kleinere wagen kan kiezen en die kan combineren met een trein- of busabonnement En misschien heb je zelfs je bedrijfswagen niet meer elke dag nodig. Grote bedrijven bieden ook deelwagens aan, waarbij werknemers een auto op een online platform kunnen reserveren voor een professionele verplaatsing.

“Denk zeker twee keer na hoe vaak je je wagen nodig zal hebben. Misschien kan je sommige trajecten vervangen door ritten met het openbaar vervoer, of met een (lease)fiets”.