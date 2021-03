4 auto’s en hun beroemde voorganger

Mercedes-Benz A-Klasse

Vandaag zet de Mercedes A-Klasse zijn eerste elektrische stapjes als plug-in hybride, maar de allereerste A-Klasse was al voorzien op elektrisch rijden. De destijds kleine monovolume – vandaag is de kleinste Mercedes eerder een sportieve hatchback – kreeg immers een dubbele vloer waar Mercedes zijn accu in kwijt dacht te geraken. Uiteindelijk sneuvelde de elektrische versie vanuit economische overwegingen net voor de productiefase.

Land Rover Series 1 en Defender

Volvo P1800 en Polestar 1

Polestar noemt zichzelf een start-up met 90 jaar ervaring. Met dat laatste refereert het naar zijn geschiedenis van zustermerk Volvo, waarvan Polestar lange tijd de huistuner was. De link tussen Volvo en Polestar is visueel vaak te leggen. Zo lijkt de Polestar 1 wel erg hard op de Volvo P1800. Die laatste werd wereldberoemd als dienstwagen van Roger Moore – later James Bond – in de televisieserie The Saint. De auto heeft trouwens ook een Belgisch tintje: hij maakte zijn debuut op het autosalon van Brussel in 1960.