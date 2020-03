30.000 euro boete dreigt voor opgevoerde elektrische fiets in Frankrijk Erik Kouwenhoven - Matthias Van den Bossche

12 maart 2020

09u40 94 Auto Frankrijk gaat eigenaren, fabrikanten en handelaren die elektrische fietsen opvoeren bestraffen met maximaal een jaar celstraf of een geldboete tot 30.000 euro. Ook fabrikanten van opvoersets kunnen beboet worden.

Het opvoeren van een elektrische fiets door een handelaar kan ertoe leiden dat deze zijn vak drie jaar lang niet mag uitvoeren, meldt Tweewieler.nl. De opgevoerde fietsen mogen ook niet meer de weg op tot ze weer in originele staat zijn teruggebracht. Het is niet bekend hoe wordt gecontroleerd op eventuele overtredingen of waarvan de exacte hoogte van de boetes afhangt.



De wet, die met ingang van dit jaar van kracht werd, verbiedt het vermogen van de motor te verhogen zodat de voorgeschreven snelheden van 25 kilometer per uur voor ‘gewone’ elektrische fietsen of 45 kilometer per uur voor speedpedelecs zou worden overschreden. Wanneer de tweewielers sneller rijden dan oorspronkelijk, zijn ze niet langer fietsen en ben je dus ook niet verzekerd.



Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn fel gekant tegen het opvoeren van elektrische fietsen. Uit undercoveronderzoek van de VRT bleek in april dat het illegaal opdrijven wijdverspreid is bij Vlaamse fietsenmakers.

50 km per uur zonder veel te trappen

In Kortrijk is deze week nog een elektrische fietser gevat die zonder veel trappen meer dan vijftig kilometer per uur reed. Zijn speedpedelec bleek ingevoerd uit China en voldeed niet aan de Europese regels. De fiets had een extra gashendel aan het stuur waardoor de snelheid makkelijk tot boven de wettelijke 45 km/u opgevoerd kon worden. Bovendien werkten de remmen niet en was de verlichting zelf ineen geknutseld. De tweewieler werd in beslag genomen en er werd een proces-verbaal opgesteld.

