21,5 miljard: zoveel leverde de auto de Belgische staat op in 2019

24 augustus 2020

11u55

Waar zal de escalatie van de autobelasting stoppen? Dat is ongetwijfeld de vraag die veel Belgische automobilisten zich vandaag stellen. Sinds 2010 heeft het gebruik van de auto elk jaar een beetje meer geld naar de staat gebracht.

In 2010 bracht de autobelasting iets minder dan 16 miljard euro op voor de staat. In 2018 leverden de verschillende belastingen met betrekking tot het gebruik van auto de staat al meer dan 20,5 miljard euro op.

En afgelopen jaar bereikten we een nieuw record: 21,438 miljard euro, oftewel zo’n 3.700 euro per automobilist! Daarmee is de Belg de meest belaste Europese automobilist.

Die ruim 21 miljard euro is 4 procent meer dan in 2018. Ten opzichte van 2010 is de stijging zelfs meer dan 34 procent. In tien jaar tijd is maar liefst 182 miljard euro uit de zak van de automobilist naar de staatskas gegaan.