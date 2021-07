16,3% minder nieuwe auto's in juni: deze wagens verkochten desondanks goed

Dit elektri­sche doosje op wielen rolt straks van de band in Nederland: “Een fantas­tisch doosje”

25 juni De Engelsen hebben er een mooie uitdrukking voor: ‘It does what it says on the tin.’ Het doet wat er op het blikje staat. Dit is precies wat het ruimtewagentje van Canoo doet, zegt onafhankelijk auto-ontwerper Niels van Roij aan De Volkskrant. “Het blik vertelt het verhaal.”