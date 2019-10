14-jarige steelt auto en crasht tegen Lamborghini tijdens achtervolging HR

16 oktober 2019

14u34 0 Auto Een 14-jarige uit Australië heeft het wel erg bont gemaakt. Met een gestolen wagen reed hij achteruit tegen de politiewagen die hem achtervolgde. Daarna ging hij er vol gas vandoor. In zijn vlucht ramde hij echter een peperdure Lamborghini.

Politieagenten in Perth zagen gisteravond omstreeks 20 uur lokale tijd een wagen rijden die geseind was. De witte Subaru bleek gestolen bij een inbraak op zondag 6 oktober. Meteen zetten ze de achtervolging in. De jonge bestuurder liet zich echter niet zomaar vangen.

Terwijl de agenten optrokken, vertraagde hij plots, waardoor de agenten op hem inreden. Hun wagen raakte daarbij ernstig beschadigd. Daarna stoof de 14-jarige er vol gas vandoor. In zijn vlucht ramde hij een beetje verderop echter een peperdure Lamborghini. Na die crash ging te tiener dan maar te voet lopen.

Het resultaat: serieuze schade aan de politiewagen, en een bolide van minstens 200.000 euro naar de vaantjes. De tiener werd nadien in de buurt opgepakt. Hij moet voor de jeugdrechter verschijnen.