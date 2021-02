100% elektrisch en maar 5 minuten tanken: is waterstof de toekomst?

HLN DriveEen van de specialere auto’s op HLN Drive is de Toyota Mirai. Hij rijdt op waterstof en bovendien claimt de Japanse autobouwer dat de wagen de lucht zuivert wanneer hij rijdt. Dat bekijken we eens van naderbij.

Waterstof dus. Het is een aandrijfvorm die niet veel voorkomt in ons land. Slechts twee wagens op waterstof kan je hier kopen, met naast deze Mirai ook de Hyundai Nexo. De Toyota is met een vanafprijs van “slechts” 64.000 euro de goedkoopste van de twee.

Zijn motor wordt aangedreven door een accu, die zelf verbonden is met een brandstofcel die de onder de vloer opgeslagen zuurstof en waterstof met elkaar in contact brengt. Deze chemische reactie, hydrolyse, produceert elektriciteit, en geeft alleen water vrij (in de Mirai zo’n 7 liter waterdamp per 100 km). De wagen rijdt met andere woorden elektrisch, maar hij moet niet opgeladen worden. Waterstof tank je zoals benzine, in een vijftal minuten. Het enige probleem: het aantal waterstofstations in België is momenteel op één hand te tellen.

Zuivere lucht

Afgelopen week werd de tweede generatie van de Toyota Mirai voorgesteld aan de Belgische pers, waar hij werd voorgesteld als de wagen die de lucht zuivert. Dat doet de Mirai dankzij een filter die is verwerkt in de luchtinlaat. Terwijl lucht in het voertuig wordt gezogen om de brandstofcel te voeden, vangt een elektrische lading kleine deeltjes van verontreinigende stoffen op, waaronder zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en PM 2,5-deeltjes.

Het systeem verwijdert 90 tot 100 procent van deze deeltjes met een diameter tussen 0 en 2,5 micron (een duizendste deel van een millimeter) uit de lucht wanneer deze in het brandstofcelsysteem terechtkomen. Aan de uitlaat komt deze gezuiverde zuurstof er weer uit, enkel vergezeld door het enige bijproduct van hydrolyse: water(damp). Natuurlijk moeten die filters eens gezuiverd worden, maar dat staat niet in verhouding tot wat zij uit de lucht halen.

Op het centrale scherm van de Mirai kan je zelfs zien hoeveel lucht je gezuiverd hebt. Dit wordt weergeven aan de hand van de hoeveelheid lucht die één persoon per jaar inademt. Hoe meer je rijdt, hoe meer mensen op het grafiekje verschijnen (zie foto hierboven).

Is waterstof een ecologische brandstof?

Wie op waterstof rijdt, rijdt eigenlijk op elektriciteit. Waterstof is dus zeker een ecologische brandstof. Hoewel het vaak op industriële wijze wordt gefabriceerd, kan het ook op een groene manier gebouwd worden. Daarenboven is het een bijproduct van een aantal industriële processen. Een waterstofstation is echter duur (zowat 700.000 euro) en er is een vicieuze cirkel: omdat er niet veel wagens rondrijden, wordt er weinig in geïnvesteerd, maar de wagens zijn niet zo populair omdat er nu eenmaal weinig tankmogelijkheden zijn. Wil de brandstof doorbreken, dan zijn er met andere woorden nog een aantal infrastructurele uitdagingen.

