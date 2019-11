100 dollar aanbetaling voor elke bestelde Cybertruck: nu al 25 miljoen binnen voor Tesla Elon Musk blijft bestellingen Cybertruck delen ADN

27 november 2019

14u59

Bron: ANP 1 Auto Elektrische autofabrikant Tesla heeft inmiddels al 250.000 bestellingen binnen voor zijn gloednieuwe Cybertruck. Topman Elon Musk deelde de nieuwe cijfers vandaag via Twitter. De bestellers hebben een aanbetaling van 100 dollar gedaan. Dat betekent dat Tesla in een paar dagen tijd 25 miljoen dollar heeft gekregen.

Het kan overigens nog jaren duren voordat de eerste elektrische pick-uptruck van Tesla daadwerkelijk te koop is. Tesla wil eind 2021 met de fabricage beginnen.

Het vrijgeven van reserveringen door Musk is opvallend. Eerder deed hij updates over reserveringen namelijk nog af als irrelevant. Maar hij lijkt een draai te hebben gemaakt sinds de presentatie van de Cybertruck, afgelopen vrijdag. Het hoofd design van de Amerikaanse autobouwer wilde bij die presentatie aantonen dat het futuristisch uitziende voertuig extra stevig is, maar vernielde daarbij prompt twee ruiten. Gisteren legde Elon Musk uit hoe dat kon gebeuren. Het ontwerp van de pick-uptruck zorgde bovendien voor verdeelde reacties.

Maar populair is hij dus duidelijk wel. Overigens ontbreekt wel verdere duiding rondom de bestellingen. Musk twitterde slechts '250k', wat staat voor 250.000. Enkele dagen geleden was dat '200k' en daarvoor '187k'. Tesla was niet direct bereikbaar voor een reactie.

