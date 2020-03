10 youngtimers die je NU moet kopen Kristof Winckelmans - www.fangio.be

09 maart 2020

11u03

Bron: www.fangio.be 0 Auto Nu de internationale beurzen dag na dag bloedrood kleuren (en de bodem blijkbaar nog niet meteen in zicht is), loont het wellicht de moeite om je zuurverdiende centen op een andere, en wat ons betreft veel zinvollere manier te beleggen. Zeker nu er ook op de markt van de youngtimers een aantal uiterst begeerlijke koopjes te doen zijn...

Alfa Romeo GTV (1995-2006)

De laatste generatie van de GTV is – ten onrechte – een van de vaakst vergeten youngtimers op de markt. Met zijn originele lijnen, een verzorgd interieur en behoorlijk betrouwbare mechaniek legt hij de kwalijke clichés die Italiaanse auto’s teisteren het zwijgen op. Hoewel de vier cilinders ontegensprekelijk karakter hebben, zouden we je aanraden om toch door te sparen voor de fantastische Busso-V6.

Aston Martin DB7 (1993-2000)

Hoewel een zorgvuldig bijgehouden onderhoudshistoriek bijna essentieel is, haal je met deze DB7 een legendarische auto in huis aan een redelijk betaalbare prijs, waarop je op termijn wellicht nog een mooie meerwaarde kunt realiseren. Hou wel genoeg geld achter de hand voor het onderhoud…

Audi TT (1998-2006)

Noem hem gerust al een future classic, deze allereerste TT-generatie. Het is een betaalbare, betrouwbare en goed afgewerkte 2+2 coupé die niet altijd goede perskritieken heeft gehad. De eerste exemplaren bleken immers vrij moeilijk handelbaar te zijn bij hoge snelheid, een euvel dat evenwel snel verholpen werd met de toevoeging van een achterspoiler, een herwerkte ophanging en ESP. Voor onversneden rijsensaties zoek je best een Quattro Sport-exemplaar, maar ook de instappers met 1,8 liter-turbobenzine weten best hoe ze je mondhoeken tot achter je oren moeten krijgen…

BMW M3 (1992-1999)

Het is nu of nooit! Wil je een van de meest krankzinnige atmosferische motoren uit de autogeschiedenis aanschaffen, de beroemde 3.0 (en later 3.2) BMW zes-in-lijn met respectievelijk 286 en 321 pk, dan hoef je niet langer te wachten. En dat geldt zowel voor een M3 als een Z3 (M). Toch is waakzaamheid geboden. Dankzij hun betrouwbare reputatie hebben veel van deze modellen heel wat kilometers achter de kiezen, en zijn ze niet altijd even consequent onderhouden…

Citroën Saxo VTS

Franse pretraketten als de Saxo VTS, maar ook de Peugeot 106 Rallye en de Renault Clio (Williams) doen het goed op de tweedehandsmarkt. Ze zijn levendig, snel en vooral betaalbaar in zowel aanschaf als onderhoud, al begint het stilaan moeilijk te worden om nog een origineel en onverkwanseld exemplaar op de kop te tikken. Wie lang genoeg wacht (of zijn heil bij onze zuiderburen gaat zoeken), heeft met één van deze bommetjes wel een garantie op heel veel fun voor heel weinig geld.

Fiat Barchetta (1995-2006)

Voor een beetje exotisme kan je bij Fiat terecht, waar de tand des tijds maar geen vat lijkt te krijgen op de Barchetta. Zijn originele lijnen, betrouwbaarheid en het temperament van het 1,8 blok met 130 pk doen de niet overal even vlekkeloze afwerking van het interieur moeiteloos vergeten. De ideale investering voor wie op zoek is naar een solide, originele cabrio.

Fiat Multipla (1998-2010)

Het is ongetwijfeld een van de lelijkste auto’s die de afgelopen decennia is geproduceerd. Maar deze praktische wagen, met zijn twee driezitsbanken, zijn laadruimte en zijn modulariteit maken hem tot een vreemde, maar daarom niet minder interessante eend (heb je ‘m?) in de verzamelaarsbijt. Let vooral op voor roestvorming ter hoogte van de achteras, lekkende schuifdaken… en hoongelach van de massa, die deze Multipla nooit begrepen heeft. Tot groot jolijt van je eigen portemonnee.

Mercedes SLK (1996-2004)

Deze was je waarschijnlijk ook vergeten. En toch heeft hij veel kwaliteiten. Als pionier op het gebied van de destijds populaire coupé-cabriolets werd hij gekenmerkt door zijn compacte formaat en rijplezier. Kies voor de Kompressor-versies met meer vermogen en schuw de automatische transmissie niet! Tenzij je de voorkeur geeft aan de lijnen van een BMW Z3, natuurlijk.

Porsche 911 (1993-1998)

De 993 betekende voor Porsche het einde van een tijdperk. Hij markeert immers de laatste generatie van de 911 met luchtgekoelde flat-six. En je hebt keuze te over, want Porsche heeft een groot aantal varianten ontwikkeld, met vermogens van 272 tot 544 pk (!), waaronder ook modellen met vierwielaandrijving. Dankzij de multilink-achterwielophanging is de 993 bovendien veel minder veeleisend om te besturen dan een oudere Porsche.

Renault Twingo (1992-2007)

Hij laat niemand onbewogen, deze eerste Renault Twingo-generatie. Vaak bespot omwille van zijn eivormige ontwerp, maar evenzeer aanbeden door zijn gebruikers, vooral vanwege zijn veelzijdigheid. Zoek een model in goede staat, bij voorkeur een speciale reeks met weinig kilometers, en je doet een gouden zaak….