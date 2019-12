Gesponsorde inhoud 10 redenen om (g)een elektrische wagen te kopen Aangeboden door Kia

16 december 2019

De elektrische wagen raakt stilaan ingeburgerd. De constructeurs komen met meer modellen (met een hogere autonomie) en ook de infrastructuur krijgt stilaan vorm. Denk jij eraan om een elektrische auto te kopen? Om deze redenen doe je dat beter wel/niet!

De pro’s

1. Het is beter voor het milieu

Wanneer we het hele productieproces van auto en stroom buiten beschouwing laten en puur naar de lokale uitstoot kijken, stoot een elektrisch voertuig (EV) uiteraard minder uit dan een auto met een conventionele verbrandingsmotor. Je kan dus zonder schuldgevoel in stadscentra rondrijden en je hoeft je bovendien niets aan te trekken van lage-emissiezones.

2. De autonomie stijgt

De elektrische auto’s van de eerste generatie hadden kleine batterijen die voor een minieme autonomie van ongeveer honderd kilometer zorgden. De batterijtechnologie gaat er echter met flinke sprongen op vooruit. Vandaag zijn EV’s met een rijbereik van enkele honderden kilometers eerder regel dan uitzondering. Zo pronken de Kia e-Niro en de Kia e-Soul met een rijbereik van zowat 450 km. In de praktijk blijven daar minstens nog 300 kilometers van over. Als je weet dat de gemiddelde Belg dertig kilometer per dag rijdt, betekent dat dat je meer dan een week van je wagen kan genieten zonder hem in het stopcontact te hoeven pluggen.

3. Er is steeds meer keuze

Heel wat autobouwers trekken steeds nadrukkelijker de elektrische kaart. En dat resulteert in een bredere variatie aan modellen. Waar de eerste EV’s hoofdzakelijk kleine stadsautootjes waren, worden nu ook steeds meer (door ons Belgen geliefde) SUV’s voorzien van batterijkracht. Ook hier kunnen we het voorbeeld van de Kia e-Niro geven, een zogenaamde SUV uit het B-segment, de snelst groeiende categorie auto’s waar ook bijvoorbeeld de populaire (maar niet elektrische) Kia Stonic onder valt.

4. Elektrisch rijden is leuk

In tegenstelling tot een verbrandingsmotor, levert een elektromotor meteen al zijn koppel. Daardoor kunnen elektrische wagens – zeker in vergelijking met de concurrentie binnen hun marktsegment – op snelle acceleraties rekenen. De Kia e-Niro sprint bijvoorbeeld binnen 7,8 seconden naar 100 km/u. En misschien nog het leukste van al: hij doet dat in complete stilte. Bovendien doen EV’s het door hun lage zwaartepunt, dankzij de batterijen in de vloer, ook lang niet slecht in de bochten.

5. Elektrisch rijden is goedkoper

De aankoopkost van een EV mag dan hoger liggen, nadien is een EV flink goedkoper dan een wagen met verbrandingsmotor. Zo heeft hij minder onderhoud nodig en kost elektriciteit een pak minder dan diesel of benzine. Ook als bedrijfswagen is een elektrische auto trouwens voordelig, aangezien de fiscaliteit (zowel voor bedrijven als voor het voordeel alle aard of VAA dat jij als werknemer betaalt) vooral gebaseerd is op de CO2-uitstoot, die voor een EV natuurlijk … nul is!

De contra’s

6. De laadpaalinfrastructuur blijft gebrekkig ...

Het aantal laadpalen in ons land blijft redelijk bescheiden. AVERE Belgium, de lokale afdeling van de Europese federatie voor elektromobiliteit, telt vandaag ongeveer 10.000 laadpalen op ons grondgebied. Het gaat daarbij om 3.000 publieke laadpalen, 4.500 laadpalen bij bedrijven en 2.500 laadpalen bij particulieren, slechts een derde is dus voor iedereen toegankelijk. Buurland Nederland is met 32.900 laadpalen dan weer de absolute kampioen qua publieke laadinfrastructuur. Daarenboven is de laadpalenmarkt nogal gefragmenteerd: er bestaan verschillende operatoren en aanbieders van laadpalen, waardoor niet elke laadpas werkt bij om het even welke laadpaal.

7. … en laden duurt langer dan tanken

Eens een laadpaal gevonden en de juiste laadpas bij de hand, duurt stroom “tanken” nog altijd langer dan in het klassieke pompstation. De snelste laadpalen kunnen een batterij in een halfuur tot drie kwartier tot 80% opladen (een Kia e-Soul doet dat bijvoorbeeld in 42 minuten), bij tragere laadpalen ben je al gauw enkele uren kwijt en een batterij van een EV volledig opladen aan een klassiek, 1-fasig stopcontact kan tot 30 uur duren.

8. De elektrische auto is toch niet helemaal groen

Hoewel de elektrische auto geen CO2 uitstoot, is hij toch niet helemaal groen. De productie van de batterijen voor elektrische auto’s is namelijk erg milieuvervuilend. En wanneer je rijdt op elektriciteit die werd opgewekt door een steenkoolcentrale, worden jouw ecologische intenties grotendeels tenietgedaan.

9. De aankoopprijs blijft hoog

Ondanks de premies van de overheid of de gunstige fiscaliteit voor elektrische bedrijfswagens, blijft de aanschaf van een EV een stuk duurder dan een gelijkaardig model op benzine of diesel. In de toekomst zal dit verschil wel steeds kleiner worden door de toenemende vraag naar EV’s en de daarbij horende schaalvoordelen.

10. Hij is niet geschikt voor lange afstanden

Meer dan 90% van onze dagelijkse ritten is perfect doenbaar met een EV, maar die trektocht naar het zuiden doe je toch beter niet met je stekkerwagen. Niet alleen doe je er een stuk langer over dankzij een drietal laadbeurten onderweg (al kan je daar het aangename aan het nuttige koppelen), constant snelladen is gewoon slecht voor je batterij.

Conclusie

Er zijn heel wat voordelen aan elektrisch rijden. En de nadelen? Die worden beetje bij beetje weggewerkt. Het aantal laadpalen neemt toe en er komen steeds meer automodellen bij die tegen een betere prijs een grotere autonomie bieden, zodat je steeds makkelijker het voertuig kan kiezen dat perfect bij jouw noden past.