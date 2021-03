1 aprilgrap Volkswagen loopt compleet fout: Duitse autobouwer gaat dan toch niet ‘Voltswagen’ heten

Maar dat blijkt nu dus toch een grap, of hoe je het noemen wil, een leugen. Enkele vertegenwoordigers van Volkswagen gaven uiteindelijk in de Amerikaanse pers toe dat alles bedrog was. Het bedrijf komt vandaag naar verwachting met een nog een verklaring naar buiten, vertelde een bron. Bedoeling was om op een ‘ludieke’ manier de lancering van de volledig elektrische Volkswagen ID.4-SUV in de verf te zetten.

Ambities

Of de aankondiging nu een broodje-aapverhaal, een marketingstunt of werkelijkheid was, het nieuws werd door sommigen niet als geheel onwaarschijnlijk gezien. Volkswagen heeft grote ambities in de markt voor elektrische auto's. Het bedrijf wil vanaf 2025 internationaal marktleider worden, nog voor het Amerikaanse Tesla. Dat Volkswagen om die reden zijn imago in de VS wil oppoetsen is niet geheel ondenkbaar. Het Duitse merk staat er met name bekend om het Dieselgate-schandaal, dat Volkswagen miljarden heeft gekost en een deel van zijn reputatie.