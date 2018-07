'Watch out Michael!' Nieuwe Tesla's worden als KITT van Knight Rider Erik Kouwenhoven

31 juli 2018

08u03

Bron: AD.nl 2 Auto Het is al een tijdje bekend dat Tesla aan kunstmatige intelligentie-technologie werkt , maar wat ze ermee gaan doen is niet bekend, althans tot nu toe.

Elon Musk wil dat zijn auto's op hetzelfde niveau gaan denken als de robot-Pontiac uit de televisieserie Knight Rider. Toen een fan op Twitter aan Musk vroeg of de toekomstige Tesla's technologie aan boord krijgen zoals die van K.I.T.T. in de serie Knight Rider uit de jaren tachtig, reageerde Musk eenvoudig met een 'Ja', waaruit blijkt dat de fabrikant van de elektrische auto inderdaad aan deze technologie werkt.

Hoewel al eerder bekend was dat Elon Musk kunstmatige intelligentie wil toevoegen aan zijn auto's, was nog niet bekend hoe dat precies zou gebeuren. Ook nu zijn er nog veel vragen, maar de CEO van Tesla gaf wel aan dat het nieuwe systeem het mogelijk zal maken dat bestuurders 'vrijwel alles kunnen doen via spraakopdrachten'.

K.I.T.T, KITT oftewel Knight Industries Two Thousand was een pratende auto in de serie Knight Rider in de jaren tachtig. De hoofdrol werd gespeeld door David Hasselhoff, de auto was een 1982 Pontiac Firebird Trans Am. Hasselhoffs personage Michael Knight kon via een horloge zijn auto oproepen en deze allerlei trucs laten uithalen in de jacht op boeven. De auto was zelfs zo slim dat hij soms orders van zijn baas negeerde als hij dacht dat dit beter was.

De stem van KITT werd ingesproken door acteur William Daniels (91). In de jaren negentig vertolkte hij de rol van directeur George Feeny in de tienerserie Boy Meets World.