"Volledig zelfrijdende auto nog ver weg"

17 juli 2018

09u38

Een volledig zelfrijdende auto kan nog tientallen jaren op zich laten wachten. Dat blijkt uit bestudering van verschillende onderzoeken door de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en sectororganisatie RAI Vereniging.

Vooral de stap naar volledig autonoom rijden vergt veel tijd vanwege de complexiteit van menselijk gedrag waar auto's mee om moeten kunnen gaan. Die volledig zelfrijdende auto's zouden op zijn vroegst pas rond 2065 in de meerderheid op de weg zijn. In het slechtste geval kan het nog enkele decennia langer duren en komen volledig zelfrijdende auto's pas in 2085 op de markt.

De ontwikkeling van zelfrijdende auto's gaat in zes fases: van geen hulpsystemen naar volledig autonoom. Vooral fase drie, waarbij auto's in principe grotendeels zelfstandig kunnen rijden, maar de bestuurder op elk moment de besturing over moet kunnen nemen, is gevaarlijk. Experts waarschuwen dat deze fase beter kan worden overgeslagen.

Autopilot

Momenteel hebben veel voertuigen al hulpsystemen die bijvoorbeeld regelen dat je op veilige afstand blijft van de auto voor je en dat je een noodstop maakt als een onverwachte situatie dat vereist. Sommige voertuigen kunnen al beperkt autonoom rijden. Een voorbeeld hiervan is het Autopilot-systeem van Tesla.

In het doorlopen van de verschillende stappen op weg naar volledige autonomie zijn onder andere de interactie met normaal verkeer, cybersecurity en de beperkingen van zelfrijdende systemen bij slecht weer aandachtspunten. Die beïnvloeden de publieke opinie over dergelijke auto's en de politieke wil om zich er voor in te zetten.