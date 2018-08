"Volkswagen ontslaat 39 dieselgate-managers" Erik Kouwenhoven

25 augustus 2018

09u52

Bron: AD.nl 0 Auto Volgens diverse bronnen in de Duitse pers treft Volkswagen voorbereidingen om een groepje ingenieurs en managers de laan uit te sturen die bij het Dieselgate-schandaal betrokken waren.

Volgens de Duitse krant Handelsblatt zou het gaan om een groep van 39 werknemers van de autobouwer. Handelsblatt en hun collega’s van Bild am Sonntag schrijven dat vooral Heinz-Jakob Neusser, de voormalige baas van de afdeling ontwikkeling van VW, onder vuur ligt, maar dat ook de overigen binnenkort op straat staan.

Neusser wordt ook in de Verenigde Staten in beschuldiging gesteld voor de vervalsing van emissies. Hij was destijds de verantwoordelijke topman toen de Duitse diesels niet door de Amerikaanse uitstoottests kwamen en hij zou ook degene geweest zijn die de ingenieurs heeft opgedragen om daar een oplossing voor te vinden. De Duitse pers is ervan overtuigd dat meer ontslagen niet worden uitgesloten. Volkswagen zelf wenst geen commentaar te geven.