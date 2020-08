‘Vliegende auto’ maakt succesvolle testvlucht: moet over drie jaar te koop zijn Niek Schenk

31 augustus 2020

15u18

Bron: AD.nl 0 Auto Het Japanse bedrijf SkyDrive heeft een geslaagde testvlucht gemaakt met de SD-03, een eenpersoons ‘vliegende auto’ die verticaal kan opstijgen en landen. Het bedrijf, dat gefinancierd wordt door Toyota, wil het toestel uiterlijk in 2023 op de markt brengen.

SkyDrive maakte de succesvolle vlucht bekend op zijn website en liet ook een video zien waarbij de vliegende auto een bemande testvlucht maakte. Volgens SkyDrive is de testvlucht uitgevoerd boven het testcircuit van autofabrikant Toyota, met de bedoeling om goedkeuring te krijgen voor tests op andere locaties.

Tijdens de testvlucht werd de SD-03 bestuurd door een piloot, ondersteund door een computer. De gehele vlucht duurde slechts vier minuten, maar werd zonder problemen uitgevoerd. De bedoeling is om het vliegtuigje, dat wordt aangestuurd door een elektrische motor, allereerst in Japan op de markt te brengen. In 2023 moet er ook een tweezitter zijn.

Meer bedrijven zijn bezig om dit soort vliegtuigjes te maken, die vooral als luchttaxi zijn bedoeld. Zo maakte Boeing vorig jaar al een succesvolle testvlucht met een klein elektrisch vliegtuig dat verticaal kan landen en opstijgen. Boeing wil dat consumenten er korte vluchten mee gaan maken in stedelijke gebieden, om zo het drukke autoverkeer te ontlasten.

