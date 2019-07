‘Vader van de Mustang’ Lee Iacocca (94) overleden KVDS

03 juli 2019

07u21

Bron: People, HuffPost, The Washington Post 0 Auto Een van de meest invloedrijke figuren uit de auto-industrie is niet meer. Lee Iacocca - ook wel bekend als de ‘Vader van de Mustang’ - overleed gisteren in zijn huis in Californië. Hij werd 94.

De familie van Iacocca bevestigde het nieuws aan de krant Los Angeles Times. Volgens een woordvoerder stierf hij aan de gevolgen van de ziekte Parkinson.

Iconisch

Iacocca begon na zijn ingenieursstudie aan de prestigieuze universiteit van Princeton te werken voor de Ford Motor Company. Daar klom hij snel op. Nadat hij in 1964 mee de iconische Mustang had gelanceerd en die tot een instant succes had gemaakt, werd hij in 1970 president van Ford.





Nadat hij 8 jaar later ontslagen werd door Henry Ford II – de kleinzoon van de stichter van het autobedrijf met wie Iacocca regelmatig in de clinch ging – werd hij CEO bij Chrysler. Nog geen jaar later redde hij dat autobedrijf van het bankroet door het Congres ervan te overtuigen federale garanties goed te keuren voor leningen. Hij betaalde het geld 7 jaar vroeger dan gepland terug.

Hij maakte van Chrysler weer een competitief bedrijf door de vakbonden onder druk te zetten, fabrieken te sluiten, tienduizenden werknemers te ontslaan, de lonen van de topmensen te verlagen en leveranciers de toestemming te vragen hun rekeningen met vertraging te betalen. Zelf reduceerde hij zijn loon tot 1 dollar per jaar. Dat combineerde hij met investeringen en de lancering van onder meer het minibusje. Hij werd ook legendarisch door een reclamespotje waarin hij de uitspraak ‘als je een betere wagen kan vinden, koop hem’ deed.

Grote leiders

Iacocca bleef CEO van het bedrijf tot aan zijn pensioen in 1992. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zegt in een mededeling “triest” te zijn door het nieuws van het overlijden van Iacocca. “Hij was een van de grote leiders van ons bedrijf en de auto-industrie in zijn geheel”, klinkt het. “Hij gaf het bedrijf de spirit die het vandaag nog altijd heeft. Een spirit die gekenmerkt wordt door hard werk, toewijding en lef.”

Iacocca was ook filantroop. Hij zamelde geld in voor de restauratie van het Vrijheidsbeeld en Ellis Island en vroeg aandacht voor diabetes van het type 1, de ziekte waar zijn vrouw Mary op 57-jarige leeftijd aan overleed. Met de Iacocca Family Foundation verzamelde hij fondsen voor onderzoeksprojecten die op een dag moeten leiden tot een remedie tegen de aandoening.