"Uitstoot stikstofoxiden door autoverkeer zal meer dan halveren tegen 2025" sam

26 september 2018

06u33

Bron: belga 1 Auto Het autoverkeer jaagt in België voor 44.329 ton stikstofoxiden (NOx) in de lucht, of 23 procent van de totale NOx-uitstoot. Tegen 2025 zal dat echter nog zowat 20.000 ton zijn, of meer dan een halvering. Dat blijkt uit de jongste metingen, meldt Febiac. De automobielfederatie denkt dat die daling nog groter kan zijn, mits de juiste beleidskeuzes.

"De sterk verbeterde technologie bij alle wagens, ook bij dieselwagens, het potentieel van lage-emissievoertuigen zoals de elektrische auto's en de opkomst van tweewielers, gedeelde mobiliteit en andere alternatieven, dragen stuk voor stuk bij tot een nog betere luchtkwaliteit", zegt Luc Bontemps, afgevaardigd bestuurder van Febiac.

De daling tegen 2025 nog forser maken, is volgens Febiac mogelijk door de verdere vergroening van de autofiscaliteit, in het bijzonder in Brussel en Wallonië, door te zorgen voor een blijvend fiscaal voordeel voor gebruikers van lage emissievoertuigen, door de invoering van een interessante slooppremie voor oude dieselwagens en door werk te maken van een slimme kilometerheffing, waardoor mensen beter gaan nadenken over hun verplaatsing met de auto.

Investeringen

Daarnaast zijn investeringen nodig in betere aansluitingen van auto, motor en fiets met het openbaar vervoer, moet gewerkt worden aan vlot en dus schoner verkeer door bijvoorbeeld betere synchronisatie van verkeerslichten en gebruik van mobiliteitsdata, moet er een snelle uitbouw komen van een dekkend netwerk aan laadpalen voor elektrische wagens, en moeten er succesvolle autodeelsystemen zijn die voertuigen van de nieuwste generatie inzetten.

Febiac wil graag samen met de verschillende organisaties die voorstellen concreet uitwerken. "Als we de luchtkwaliteit willen verbeteren, is de aanpak van de NOx-uitstoot een absolute prioriteit", aldus Bontemps.