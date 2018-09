"Traditionele handrem is binnen enkele jaren uitgestorven" Erik Kouwenhoven

Net als de handgeschakelde versnellingsbak, lijkt ook de traditionele handrem uit de auto te verdwijnen. Slechts 37 procent van de nieuwe auto's is vandaag de dag nog voorzien van een ouderwetse handrem.

Dat blijkt uit een Brits onderzoek van CarGurus, dat zich richt op Groot-Brittannië, maar dat tamelijk maatgevend is voor de rest van Europa. Slechts 37 procent van de nieuw geleverde auto's is voorzien van een pook tussen de stoelen om te voorkomen dat de auto wegrolt bij het parkeren. De rest heeft inmiddels een automatische handrem aan boord. De twee merken die in Engeland helemaal geen elektronische handrem leveren, zijn Dacia en Suzuki.

Vroeger werd de handrem ook regelmatig gebruikt als laatste redmiddel omdat de remmen van een auto nog wel eens dienst weigerden. Tegenwoordig, met dubbele hoofdremcilinders, komt dat niet meer voor en dus beschouwen autofabrikanten de ouderwetse handrem als een reliek uit het verleden. Merken als Audi, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mercedes en Porsche kiezen tegenwoordig voor de handrem die je met een druk op de knop activeert. Een handeling die oneindig veel saaier is dan aan de traditionele handrem trekken bij 50 km/u en dan hard naar links of rechts insturen, maar de voordelen zijn legio.

Zo vereist de elektronische parkeerrem minder fysieke inspanning, de remwerking hoeft niet te worden bijgesteld na verloop van tijd en de meeste elektronische handremmen schakelen automatisch uit wanneer je wegrijdt. Ook hebben ze vaak een hillhold-functie, waardoor de hellingproef overbodig is bij een heuvel of uitrit van een parkeergarage. Als laatste neemt een knop op het dashboard een stuk minder ruimte in. "We verwachten dat de komende jaren het aantal traditionele handremmen verder zal dalen naar bijna nul", meldt Chris Knapman van CarGurus in een persbericht. "Uiteindelijk zullen alleen een paar nichemodellen deze handrem blijven hanteren."