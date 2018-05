'The Beast' van Poetin: Russische president pronkt met zijn spiksplinternieuwe Russische limo ADN

08 mei 2018

11u42

Bron: Reuters, Belga, AFP 0 Auto Als Donald Trump in ‘The Beast’ rondrijdt, moet Vladimir Poetin ook met een gelijkwaardig model kunnen pronken. Die werd gisteren met veel zwier aan de wereld getoond. De gloednieuwe limousine van de Russische president is voor het eerst ook volledig van Russische makelij. Daarvoor paradeerde Poetin steevast rond in een Mercedes.

De zwarte, gepantserde Kortezh-limo maakte gisteren zijn debuut. De wagen bracht Vladimir Poetin van zijn bureau in het Kremlin naar het Groot Kremlinpaleis, waar hij voor de vierde keer de eed aflegde als president van Rusland. Een ritje van amper 200 meter, maar een uitgelezen moment om zijn nieuwe slee aan Rusland en de rest van de wereld te showen. Toen de president geëscorteerd door motards passeerde, barstte bij sommige toeschouwers applaus los. “Hij is veel cooler dan de auto van president Donald Trump”, klonk het bij de fans, verwijzend naar diens ‘The Beast’ of ‘Cadillac One’.

Porsche

De bestelling werd in 2013 geplaatst bij NAMI, het leidinggevende Russische onderzoekscentrum in de automobielindustrie. Het instituut kreeg de opdracht een reeks luxevoertuigen te ontwikkelen die geschikt zijn voor de Russische staatsleiders en andere personen die onder bescherming staan. Naast de limousine omvat de Kortezh-reeks van het project ook een minibus en SUV's. De Russische Staat investeerde in totaal 12,4 miljard roebel (165,6 miljoen euro) in het instituut. De Duitse invloed is evenwel niet volledig verdwenen. Ingenieurs van Porsche en Bosch zouden geholpen helpen in het ontwikkelingsproces.

V8, 592 pk

De gepantserde limousine van zes meter lang heeft een automatische negenversnellingsbak en zou een vermogen van 592 pk hebben. De auto beschikt over een V8 die lijkt op een 4.4-liter-versie van Porsche's oude 4.6-liter, maar dan turbogeladen. De auto's zullen niet exclusief voorbehouden worden aan het Kremlin. Tussen nu en 2020 gaan zo'n 5.000 modellen in de verkoop. De prijs van de limousine zal vergelijkbaar zijn met die van Bentley of Rolls-Royce. Een stevig prijskaartje dus. Toevallig of niet, de voorkant van de limo doet denken aan die van een Rolls-Royce Phantom.

Sovjettraditie

Door te kiezen voor een wagen van Russische bodem herstelt Poetin een oude Sovjettraditie in ere, toen de leiders altijd in Russische wagens rondreden. Na het uiteenvallen van de Sovjetrepubliek kozen de Kremlinleiders vanaf de jaren negentig voor het Duitse luxemerk Mercedes. Nu de president zijn nieuwe ambtstermijn begint in een Russisch exemplaar, draagt hij een patriottistische boodschap van zelfredzaamheid uit - ideaal in deze tijden van groeiende spanningen met het Westen.

Poetin wil de afhankelijkheid van geïmporteerde goederen en technologie uit het Westen algemeen gezien ook zoveel mogelijk reduceren. In zijn speech zei hij dat technologische innovatie en onderzoek essentieel zijn voor Rusland om gelijke tred te houden met de globale vooruitgang.