"Tesla vraagt leveranciers geld terug" ADN

23 juli 2018

10u12

Bron: Belga 0 Auto Tesla heeft toeleveranciers verzocht een deel van zijn eerdere betalingen terug te storten. De maker van elektrische auto's vroeg om die gunst om zijn activiteiten winstgevend te maken, zo blijkt uit een memo die The Wall Street Journal kon inkijken.

Het verzoek zou betrekking hebben op betalingen die teruggaan tot 2016. Een inkoopmanager vraagt in het memo om een "aanzienlijk bedrag" van leveranciers. Zij zouden dat geld moeten zien als investering in de groei van de autofabrikant, die hen zelf uiteindelijk ook ten goede komt.

Tesla wilde tegenover de zakenkrant niets zeggen over de memo. Wel bevestigde het bedrijf van Elon Musk bij leveranciers om kortingen te vragen, wat een standaardpraktijk bij contractonderhandelingen zou zijn.



De Amerikaanse onderneming heeft in zijn vijftienjarige bestaan nooit een boekjaar met winst afgesloten, maar verwacht in het derde en vierde kwartaal van dit jaar winstgevend te zijn. Daarvoor moet het wel ambitieuze productiedoelstellingen halen voor zijn Model 3, de eerste auto van Tesla voor een breder publiek. De fabricage van het 'instapmodel' liep meermaals vertraging op.