“Tesla verplettert Nürburgring-record Porsche Taycan” Erik Kouwenhoven

17 september 2019

20u37

Bron: AD.nl 0 Auto Het is dé tweestrijd van dit moment in autoland: de Porsche Taycan versus de Tesla Model S. In aanloop naar de echte recordpogingen van later deze week oefende de Model S vandaag al op de Nürburgring. De elektrische Taycan van Porsche deed eerder zeven minuten en 42 seconden over een ronde over het ruim 20 kilometer lange circuit, een recordtijd. Maar volgens omstanders was de Model S ruim twintig seconden sneller.

Volgens het toonaangevende Duitse automagazine Auto Motor und Sport zat tijdens de indrukwekkende oefenrondes onder meer Nordschleife-expert (Nordschleife is het oude gedeelte van het circuit, red.) Thomas Mutsch achter het stuur. Het magazine heeft ook een ‘waarnemer’ naar het circuit gestuurd, die naar verluidt een ronde van 7:23 minuten klokte van een van de gemodificeerde Tesla Model S-voertuigen.



De snelle Tesla is een prototype met de naam Model S P 100 D+ en is voorzien van uitgebouwde wielkasten, achterspoiler en een supersnelle Plaid-modus. Geen standaardmodel dus. Volgens Tesla-baas Elon Musk gaat het om een zevenzitter. De auto is voorzien van maar liefst drie motoren; twee achter, één voor.



Het totale vermogen is niet bekend, maar het feit dat achterop Tesla Model S P 100D+ staat, betekent ongetwijfeld dat er meer vermogen beschikbaar is dan in de ‘standaard’ P 100 D. De Model S, de X en de Roadster krijgen de nieuwe aandrijving wel, de Model 3 en Model Y niet. De mogelijke recordauto heeft nog meer wijzigingen. Een rolkooi bijvoorbeeld en andere wielen met enorm plakkerige Michelin Cup 2 R-banden.



De feitelijke recordpogingen voor de nieuwe Model S staan voor morgen en zaterdag gepland. De kans bestaat dat de auto dan nóg sneller gaat, tenzij de wagen vandaag bijvoorbeeld met ultrasnelle en niet algemeen legale race-slicks heeft gereden. Over een paar dagen weten we zeker of Tesla's Elon Musk inderdaad in staat is gebleken om de Taycan te verslaan op zijn ‘thuiscircuit’.

Lees ook: Musk stuurde privédetective af op Britse duiker die hij pedofiel noemde