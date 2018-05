"Tesla overleeft dankzij de believers" Maar hoeveel geduld hebben de aandeelhouders nog? Karolien Koolhof

03 mei 2018

17u18

Bron: AD.nl 0 Auto Het sprookje dat Tesla heet liep gisteravond opnieuw een flinke deuk op: het bedrijf boekte het Het sprookje dat Tesla heet liep gisteravond opnieuw een flinke deuk op: het bedrijf boekte het grootste kwartaalverlies ooit. Nu de concurrentie een inhaalslag aan het maken is en het geld van Tesla begint op te raken rijst de vraag: hoeveel geduld hebben de aandeelhouders nog?

Tesla noteerde het afgelopen kwartaal een bedrag van -709,6 miljoen dollar onderaan de streep. De productie van het nieuwe Model 3 loopt stroever dan gedacht, waardoor er momenteel weinig geld binnenkomt. Daarnaast moest het bedrijf een proef met robots afkappen en in plaats daarvan toch weer personeel aannemen voor het in elkaar zetten van de auto's. Personeel dat nu dus vrij weinig te doen heeft, maar wel een flinke kostenpost is.



Oprichter Elon Musk lichtte de rode cijfers gisteravond toe aan de aandeelhouders, maar was duidelijk geërgerd door de vragen die analisten hem stelden. Musk noemde die 'saai' en 'niet cool', om vervolgens wel uitgebreid in gesprek te gaan met YouTuber Gali Russell.

Speelruimte

Een opmerkelijke zet van de Tesla-baas, aangezien hij de investeerders nog wel eens hard nodig zou kunnen hebben mocht hij niet kunnen voldoen aan de belofte om deze zomer 5.000 Tesla's per dag van de band te laten rollen. Hoeveel speelruimte heeft Musk eigenlijk nog?

