“Tesla Model Y komt al begin 2020 op de markt” Kristof Winckelmans - www.fangio.be

05 december 2019

12u27

Bron: www.fangio.be 0 Auto Tesla heeft duidelijk lessen getrokken uit de desastreuze productiestart van de Model 3. Volgens toeleveranciers van de Amerikaanse autobouwer zou de langverwachte Tesla-SUV, de Model Y, zelfs veel sneller op de markt komen dan oorspronkelijk voorzien.

Tijdens de presentatie van Tesla’s meest recente kwartaalresultaten liet CEO Elon Musk al verstaan dat de opstart van de Model Y-productie voor ligt op schema, een uitspraak die – de voorgeschiedenis van de Model 3 indachtig – door analisten met een behoorlijke korrel zout werd genomen. Intussen bevestigen enkele toeleveranciers dat Tesla effectief strakkere deadlines heeft opgelegd om bepaalde onderdelen te leveren, waaruit we kunnen concluderen dat de Amerikanen inderdaad aan het proberen zijn om de Model Y – die volgens Musk nog populairder zal worden dan de Model S, X en 3 samen – in versneld tempo op de markt te krijgen.

Volgens Emmanuel Rosner, die als analist voor Deutsche Bank de ontwikkelingen in de auto-industrie volgt, betekent dat dat de kleine SUV al in het eerste kwartaal van 2020 op de Amerikaanse markt zou kunnen komen, ruim zes maand eerder dan initieel voorzien.

Gigafactory 4

De geruchten over een vervroegde lancering in de States betekent evenwel nog niet dat ook de Europese kandidaat-kopers op een snellere uitlevering mogen rekenen. De Europese exemplaren van de Model Y, die zowat 75 procent van zijn onderdelen zal delen met de Model 3, zullen namelijk gebouwd worden in de gloednieuwe Gigafactory 4 in Berlijn, die - als alles volgens plan verloopt - pas tegen 2021 opgeleverd zou worden.