"Tesla misleidt mensen met zijn Autopilot" Dolf Hendriks

23 mei 2018

22u56

Bron: AD.nl 0 Auto Consumentenorganisaties in de Verenigde Staten beschuldigen Tesla ervan automobilisten te misleiden met uitspraken over de veiligheid en mogelijkheden van zijn Autopilot-technologie. De maker van elektrische auto's zou daarom eens goed onder de loep genomen moeten worden door toezichter Federal Trade Commission (FTC), zeggen Center for Auto Safety en Consumer Watchdog.

De functie waarmee de auto deels zelfstandig kan rijden ligt al langer onder een vergrootglas vanwege diverse ongelukken. Daarbij is het telkens de vraag of het systeem goed werkt of dat de schuld bij de bestuurder ligt.

"Twee Amerikanen zijn al overleden en één is gewond geraakt als gevolg van Tesla's bedrog waarbij consumenten de indruk wordt gegeven dat de Autopilot veiliger en capabeler is dan in werkelijkheid het geval is", zo verklaren de consumentenorganisaties.

Tesla is het niet met de kritiek eens. "De feedback die we van onze klanten krijgen laat dat zien dat die zeer goed snappen wat de Autopilot is en hoe die gebruikt dient te worden." Een Tesla met Autopilot kan zelf sturen, maar bestuurders mogen volgens het bedrijf het stuur niet te lang uit handen geven. De FTC weigert commentaar te geven.

Uber

Overigens is Tesla niet het enige bedrijf waarvan de technologie op het gebied van autonoom rijden op kritiek stuit. Bij een wagen met een systeem van Uber vond twee maanden geleden ook een dodelijk ongeval plaats. En voetganger werd doodgereden bij een testrit in de Amerikaanse staat Arizona.

Het techbedrijf, bekend van zijn taxi-app, heeft besloten die proef nu helemaal te beëindigen. Eerder was het testen al opgeschort en de gouverneur van Arizona had de wagens van Uber al van de weg verbannen. Door de ingreep verliezen driehonderd medewerkers hun baan. Uber is evenwel niet van plan om zijn ambities op dit vlak helemaal vaarwel te zeggen. Op zijn ontwikkellocaties in Pittsburgh en San Francisco blijft het bedrijf er gewoon mee bezig.