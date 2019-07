“Tesla maakt zich op voor hogere productie” LH

10 juli 2019

07u56

Bron: ANP 0 Auto Tesla treft voorbereidingen om zijn productie van elektrische auto's op te voeren. Dat schrijft het hoofd van de autotak van het bedrijf, Jérôme Guillen, in een interne memo die is ingezien door persbureau Bloomberg.

"Hoewel we niet al te specifiek kunnen zijn in deze e-mail, weet ik zeker dat jullie hier blij mee zullen zijn", schrijft Guillen aan het personeel. Het gaat om voorbereidingen om de productie te verhogen van de fabriek in Fremont, vooralsnog de enige volledige autofabriek van Tesla.



Het bericht komt kort nadat Tesla een verkooprecord vestigde in het tweede kwartaal, waarin zo'n 95.000 auto's aan de man werden gebracht. Volgens Guillen vestigde Tesla in dezelfde periode ook "nieuwe records bij alle productielijnen in termen van productieaantallen en efficiëntie".



Topman Elon Musk staat erom bekend zeer ambitieuze doelen te stellen voor Tesla, die lang niet altijd worden gehaald. Aan aandeelhouders liet hij weten dat er dit jaar mogelijk een half miljoen elektrische auto's van de band zullen rollen, maar dan moet een nieuwe fabriek in China wel op stoom zijn gekomen in het vierde kwartaal.

Lees ook: Tesla komt met verrassend sterke verkoopcijfers