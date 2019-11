“Tesla kondigt nieuw model aan op 21 november” Redactie

07 november 2019

10u15

Bron: www.fangio.be 0 Auto Elon Musk heeft via zijn geliefkoosde medium – Twitter, mocht je er nog aan twijfelen – laten weten dat Tesla eind deze maand een nieuw model zal onthullen, vlak voor de start van het Salon van Los Angeles.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory Elon Musk(@ elonmusk) link

In de Verenigde Staten werd al een tijdje gespeculeerd over een nieuw Tesla-model, zopas heeft Elon Musk ook officieel laten weten dat er op 21 november een grote onthulling te gebeuren staat. Het gaat om de langverwachte ‘Cybertruck’, een voertuig waarover de voorbije maanden de wildste geruchten de ronde gingen. Zo sprak Musk eerder al over een ‘Blade Runner-achtig’ design, de onverzettelijkheid van een legervoertuig en het rijgedrag van een… Porsche. Bovendien zou de Cybertruck in staat moeten zijn om lasten tot 136 ton – ja, dat lees je goed – te trekken. En dat allemaal voor minder dan 50.000 dollar...

Terug met de voetjes op de grond menen we te concluderen dat Musk een elektrische concurrent voor de in Amerika waanzinnig populaire Ford F-150 voor ogen heeft, waardoor het ook nog onduidelijk is of de kloeke pick-up truck überhaupt naar Europa zal komen.